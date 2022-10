Carlo Conti: la sua ex è famosa quanto lui, eccola

Carlo Conti, la sua ex è davvero bellissima e famosa quanto lui: eccola, sapevi che era stata insieme proprio al conduttore?

Carlo Conti è tornato alla grande su Rai 1 con una nuova edizione di Tale e Quale Show, storico programma del conduttore toscano pronto ad intrattenere il pubblico per l’autunno e parte dell’inverno.

Come al solito, tantissimi i vip in gioco, pronti ad entusiasmare gli spettatori. Sono in molti però quelli che vorrebbero una performance al programma anche di una ex di Conti, che è famosa quanto lui oltre che bellissima: la conosci? Ecco di chi si tratta.

Al momento Carlo Conti è sposato da quasi dieci anni con la costumista Francesca Vaccaro, con cui ha avuto anche un figlio, il piccolo Matteo; prima di lei però ha avuto una storia anche con la bellissima ex-valletta de L’Eredità Roberta Morise.

Calabrese classe ’86, la Morise è un ex-modella e poi showgirl e conduttrice; negli ultimi anni l”abbiamo vista protagonista con la web tv della rivista Panorama, nonché alla conduzione del programma Sky Arte Sei in un Paese meraviglioso (al fianco di Dario Vergassola), ne I Fatti Vostri su Rai 2 e questa estate con Camper vicino a Tinto.

Nel 2022, per diverse puntate, è anche ritornata come valletta de L’Eredità, mentre si è sperimentata come naufraga nella scorsa edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

Dopo la fine della relazione con Carlo Conti, la Morise ha avuto una relazione con l’imprenditore Luca Tognola, iniziata nel 2016 ma poi finita solamente tre anni più tardi. Successivamente, pare che l’ex-modella abbia avuto un flirt con due cantanti, Eros Ramazzotti e Ignazio Boschetto.

Di recente, la conduttrice ha assistito alla nuova puntata di Tale e Quale Show, ricevendo anche un particolare saluto da Conti, col quale è rimasta in buonissimi rapporti; salutando i vip presenti nel pubblico, il conduttore ha mandato un bacio alla Morise in maniera affettuosa e amichevole, ricordando i vecchi tempi de L’Eredità.