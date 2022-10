WhatsApp: le funzioni che non conosce nessuno ma che sono utili

Forse non tutti sanno che WhatsApp possiede funzioni che nessuno conosce ma che sono utili. Ecco quali sono

Gli smartphone hanno letteralmente rivoluzionato il mondo della telefonia mobile e di pensare il digitale. Grazie a questi dispositivi, infatti, il nostro modo di utilizzare i telefonini è cambiato e, inoltre, si sono spalancate le porte delle applicazioni.

Si tratta di programmi software scaricabili dagli store dei nostri smartphone e creati appositamente per soddisfare alcune necessità. Tra queste vi è ovviamente quella della comunicazione interpersonale, ecco perché sono nate le applicazioni di messagistica istantanea, ma non sempre le conosciamo a fondo. In questo articolo vogliamo parlarti delle funzioni di WhatsApp che non conosce nessuno ma che sono utili.

Ecco le funzioni di WhatsApp che non conosce nessuno ma che sono utili

WhatsApp è una delle applicazioni di messagistica istantanea che più di tutte ha rivoluzionato il modo di conversare con gli altri tramite telefono. Ma spesso e volentieri chi utilizza questo programma non ha ben chiaro tutte le sue funzionalità. Non tutti, infatti, sanno bene quale sia la funzione dei messaggi effimeri.

Questi sono utili maggiormente per tutelare la privacy e liberare spazio sulla memoria in quanto possiamo essere noi a decidere quanto farli durare. Possiamo attivare questa funzionalità andando su impostazioni, Account, Privacy, Timer predefinito messaggi e decidere una durata, tra 24 ore, 7 giorni o 90.

Un’altra funzionalità molto utile che possiamo trovare su WhatsApp è quella che consente di usare il carattere macchina da scrivere per realizzare i nostri messaggi. Per attivare questa opzione basterà mettere il carattere “`” prima e dopo la frase o la parola che volete utilizzare.

Tuttavia, per inserire gli apostrofi speciali obliqui sarà necessario tenere premuto l’apostrofo e selezionare, nella parte di sinistra, il carattere che ci interessa. In questo modo, dunque, potremo dare un tocco di semplicità e classe al nostro carattere su WhatsApp.

Ma non è finita. Spesso, infatti, ci troviamo davanti l’evenienza di dover inviare un messaggio ad un numero elevato di persone (comunque più di una). In questo caso non è necessario per forza realizzare un gruppo, ma possiamo procedere diversamente. Si tratta della funzionalità broadcast che ci permette di scegliere Nuova lista e aggiungere le persone che desideriamo, In questo modo potremmo inviare un messaggio a tutti loro senza dover necessariamente realizzare una nuova chat.