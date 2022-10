Tradimento: le città dove avviene spessissimo

Esistono delle località in cui questo è più frequente. Ecco le città dove il tradimento avviene con maggiore frequenza

Non sono pochi i casi i cui scene di gelosia vengono ripresi da un telefonino o raccontati dopo episodi clamorosi e per nulla “riconcilianti”. Ci sono molti casi in cui la gelosia è ingiustificata o comunque amplificata parecchio, mentre in altri è più che giustificata e risiede un comportamento scorretto di uno dei partner.

Episodi di tradimento, infatti, sono piuttosto frequenti e spesso, però, vengono scoperti da uno dei due partner e addirittura resi pubblici. Questo consente di realizzare delle statistiche interessanti su quella che è la nostra società. Ecco, infatti quali sono le città dove il tradimento avviene con maggiore frequenza.

Spesso non tutti riescono a mantenere la parola data e mostrare vero amore verso la persona con cui stanno insieme. Ci sono episodi, infatti, in cui uno dei due partner decide di tradire l’altro, provando a nascondere l’accaduto, ma a volte senza successo. Esiste, infatti, una statistica che mostra quali sono le città dove il tradimento avviene con maggiore frequenza.

Secondo alcune statistiche stilate appositamente per indagare il fenomeno del tradimento, gli italiani sono coloro che tradiscono di più in Europa, conquistando un per nulla ambito primo posto. Secondo la ricerca, inoltre, sarebbe l’estate il periodo dell’anno in cui episodi di tradimento registrano un vero e proprio picco.

Durante la stagione estiva, infatti, si hanno probabilmente maggiori possibilità di tradimento, soprattutto per via delle vacanze e di un maggior tempo libero. L’Estate, infatti, si tende a stare di meno in casa e più all’aria aperta e a contatto con altre persone.

Ma quali sono dunque, le città dove il tradimento avviene con una maggior frequenza? Tra le località dove questo avviene più spesso vi è Roma, in cima alla classifica con un 72%. A seguire si posizionano Milano 71%, Napoli 68%, Genova 65% e Palermo 64%. Come abbiamo detto prima, infatti, in Italia vi è il numero maggiore di tradimenti in tutta Europa.

Il nostro Paese è infatti al primo posto con il 58%, seguono Spagna al 54%, Francia al 49%, mentre la Finlandia e la Norvegia sono rispettivamente al 37% e 36%.