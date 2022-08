Caterina Balivo: il décollété è incontenibile, wow

Caterina Balivo, il décollété è incontenibile: che spettacolo la conduttrice! In costume è davvero stupenda, eccola.

Dopo alcuni mesi passati solamente in radio, Caterina Balivo è tornata finalmente in tv, per la gioia dei milioni di fan che la amano; con Chi vuole sposare mia mamma?, l’ex-modella è tornata a sfoggiare tutto il suo fascino e il suo talento.

D’altronde, non è certo un mistero la bellezza di cui Caterina è dotata: passano gli anni, ma la sua sensualità aumenta. In costume il décollété sembra davvero incontenibile; la foto è stupenda, eccola.

Caterina Balivo, il décollété è incontenibile: che spettacolo, un corpo da sogno

Da ex-partecipante di Miss Italia, la Balivo ha ancora in dote un corpo da far invidia alle influencer; superati i quarant’anni, ha raggiunto una maturità sia nella vita lavorativa che in quella privata, per una bellezza davvero sorprendente.

Come tante altre donne famose del mondo dello spettacolo, anche la Balivo si è più volte mostrata in costume; nello scatto in questione, la conduttrice indossa un bikini viola strettissimo, mentre sorridente sponsorizza i prodotti solari Garnier.

Il suo sorriso illumina la foto, che ha in primo piano il suo prosperoso décollété, che risulta davvero incontenibile dal pezzo sopra del costume; più bella che mai col suo fascino mediterraneo, alza sicuramente la temperatura.

“Che sia al mare o in città, un weekend breve o una vacanza più lunga, bisogna sempre trovare il modo giusto per esporsi al sole” scrive lei nella didascalia, in relazione ai prodotti, ma l’attenzione è tutta sulla sua bellezza, elogiata dai tantissimi fan.

Oltre a riempire il post di like, i follower infatti hanno riempito di commenti la conduttrice, mettendo in risalto il suo fascino. “Wow che meraviglia” scrive uno, mentre tutti elogiano il suo corpo da sogno e il suo fantastico sorriso.

Il nuovo programma di TV8 l’ha rilanciata in tv e, ora, Caterina non ha più intenzione di fermarsi; i fan, d’altronde, sono pazzi di lei come sempre.