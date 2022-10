Belen Rodriguez ed il dettaglio che stupisce tutti: ancora una volta la conduttrice argentina fa parlare di sé e non passa inosservata.

Ritrovato l’amore di Stefano De Martino dopo la rottura con Antonino Spinalbese (attualmente protagonista del Grande Fratello Vip) Belen Rodriguez è tornata anche per questa nuova stagione televisiva, dopo l’esperienza a Le Iene, nuovamente alla guida di Tu Si Que Vales.

Nel programma spicca il suo talento e la sua solarità, ma anche tutta la sua bellezza; nella recente puntata il dettaglio non è passato inosservato e ha stupito tutti quanti, la conduttrice argentina di nuovo sotto i riflettori.

Belen Rodriguez ed il dettaglio che stupisce tutti: l’outfit a Tu Si Que Vales

Il fascino e il corpo scolpito della Rodriguez sono ormai ben noti al pubblico da più di dieci anni, ma ogni volta che finisce sotto i riflettori tutta la sua bellezza incanta e stupisce i fan.

Questa volta, Belen ha fatto parlare di sé per il particolare outfit indossato nella quarta puntata del programma di Canale 5; la conduttrice ha infatti sfoggiato un minidress arancione molto sgargiante, con bretelline sottili e un’ampia scollatura ad enfatizzare il suo décollété.

L’outfit ha calzato come un guanto sul corpo della conduttrice, mettendo in evidenza anche le sue lunghe e toniche gambe, slanciate tra l’altro da tacchi alti; nello specifico, l’abito (come segnala il sito Gossip e TV) è un BEC + BRIDGE disponibile al prezzo di listino di 306 euro.

Sempre sulla stessa linea delle scorse puntate dunque il look di Belen, che precedentemente ha condotto con un lungo abito verde fluo con spacco laterale e vistosa scollatura griffato Rat & Boa (valore di listino 190 euro).

In molti hanno notato anche gli abiti di Maria De Filippi, che a differenza della Rodriguez opta spesso per capi di Yves Saint Lauren, dal valore molto più alto rispetto a quello degli abiti sopra menzionato (le cifre si aggirano quasi sempre intorno ai 2000 euro).

Oltre a tanto divertimento e intrattenimento, Tu Si Que Vales propone anche una carrellata di outfit ben azzeccati; Belen, su tutti, ruba sempre i riflettori facendo come sempre innamorare il pubblico.