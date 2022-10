Manuel Bortuzzo: è successo di nuovo

Una brutta notizia per il nuotatore Manuel Bortuzzo e la sua fidanzata. Ma cosa è successo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Una brutta notizia per il nuotatore Manuel Bortuzzo e per la sua fidanzata Angelica Benevieri. Anche se non c’è nulla di ufficiale, sembra che una fonte vicino a loro abbia parlato di quello che sta succedendo proprio allo sportivo.

La coppia era uscita allo scoperto pubblicando delle foto sui social da poco. Ma purtroppo le notizie che stanno uscendo ora non sono per nulla incoraggianti.

Manuel Bortuzzo si è da poco fidanzato con Angelica Benevieri, ma Deianira Marzano ha lanciato un gossip che riguarda proprio questa coppia nata da poco.

Il nuotatore aveva partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto un altro sportivo Aldo Montano. Ed è proprio grazie a lui che il nuotatore è tornato in vasca per allenarsi alle prossime Paraolimpiadi che si terranno a Parigi nel 2024.

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri si sono lasciati?

Nella casa più spiata di Italia, lo sportivo ha incontrato anche Lulù Selissiè con la quale si è fidanzato. Ma una volta varcata usciti, i due si sono detti addio.

E la stessa sorte sarebbe capitata anche con la sua nuova fidanzata. In molti sperano in un ritorno di fiamma con l’ex gieffina.

A dare per prima la notizia di questa rottura è stata la regina del gossip Deianira Marzano e riportato da The Pipol Gossip che scrive così sui social “Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri si sono già lasciati? L’indiscrezione è trapelata pochi minuti fa dal profilo ufficiale di Deianira Marzano”.

Ed ancora ha aggiunto “Ecco le parole della ‘gossippara’ che hanno subito fatto allarmare i fan della coppia: ‘Manuel Bortuzzo esce solo con gli amici. Secondo voci vicine sembrerebbe che la storia con la tipa sia finita e lui sia interessato a un’altra ragazza”.

Ovviamente si tratta solo di una indiscrezione, dato che nessuno dei protagonisti di questa vicenda non ha ancora confermato, ma neanche smentito la notizia.

Sui social i follower si sono scatenati: c’è chi afferma che “Ne cambia una al mese, un po’ deludente il ragazzo” ed ancora “Questo pur di finire in prima pagina farebbe di tutto. Pessimo”.

Cosa ne pensate di questa notizia?