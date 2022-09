Reazione a catena: brutto momento, è successo

Reazione a catena, arriva il brutto momento: è successo davvero, tutti gli spettatori sono rimasti davvero perplessi.

Il programma di Marco Liorni continua a stupire tutti quanti gli spettatori; a Reazione a catena è andato in onda un momento davvero brutti che in molti non si aspettavano per nulla.

E’ successo davvero? Ecco i dettagli sull’ultima puntata del game show di Rai 1, protagoniste ovviamente le tre campionesse Tre e un Quarto che dominano la scena ormai da tempo.

Reazione a catena, arriva il brutto momento: è successo davvero: i dettagli sulle tre campionesse

Pare che le Tre e un Quarto siano state vicine a raggiungere per l’ennesima volta un grande traguardo, ma questa volta le campionesse sono rimaste purtroppo con la bocca asciutta, per la tristezza di tutti gli spettatori.

Nella recente puntata di sabato 24 settembre, come riporta il sito La Nostra TV, le campionesse hanno incassato una sonora sconfitta; fortunatamente per loro è avvenuta nel gioco finale ed hanno comunque mantenuto il titolo, ma resta comunque la delusioni per non aver agguantato il montepremi iniziale.

Nel gioco finale infatti, le Tre e un Quarto hanno partecipato alla sfida per i 15.000€ in palio accumulato durante le varie fasi della puntata; purtroppo però Elisa, Letizia e Carolina non sono riuscite a indovinare la parola corretta, rimanendo con l’amaro in bocca così come tutto il pubblico (che fa sempre il tifo per loro).

L’ultima catena era composta dalle parole ‘CASA’ e ‘COMPAGNIA’, con le tre concorrenti originarie di Varese, che dovevano completarla con la parola corretta; purtroppo, come già detto prima, non sono riuscite a indovinare e dunque hanno chiuso la puntata con una grande delusione.

Alla fine, la parola corretta era ‘DITTA’; per questa volta le tre campionesse non sono riuscite a fare l’en plein, ma hanno comunque modo di continuare a sorprendere tutti quanti cercando di difendere il titolo.

Le Tre e un Quarto riusciranno a mantenere il titolo magari fino alla fine di ottobre, quando Reazione a catena lascerà il posto a L’Eredità? Il pubblico ci spera.