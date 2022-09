Capacità di concentrazione e focalizzazione: se la migliori cambi la vita, cambia tutto subito

Restare focalizzati e concentrati è una qualità davvero molto importante nella vita.

Nelle varie sfide che ti trovi ad affrontare nella vita di tutti i giorni la capacità di focalizzazione di concentrazione è molto importante.

E’ importante sviluppare la concentrazione

Non ha importanza se stiamo parlando di una piccola sfida o di una grandissima sfida.

Neppure è molto importante se stiamo parlando di una questione che riguarda il lavoro o magari la sfera più privata. Restare focalizzati e concentrati è qualcosa di molto importante. Eppure non tutti hanno questa capacità. Sgombriamo immediatamente il campo da un fraintendimento. Potenzialmente tutti hanno la capacità di restare molto focalizzati e concentrati sia durante un’attività di studio che anche se parliamo di un determinato obiettivo da raggiungere. Quindi avere una grande focalizzazione mentre si sta studiando oppure avere la capacità di restare focalizzati su un obiettivo è qualcosa che tu hai esattamente come tutti quanti ce l’hanno.

Un dono che hai già in te

Tuttavia questa qualità così importante va allenata. Molto spesso mi capita che qualcuno mi dica che proprio non ha la capacità di restare concentrato. Molti studenti ritengono di essere letteralmente capaci di restare concentrati. Ma anche molti adulti ritengono di non avere questa capacità oppure ritengono di non essere in grado di restare focalizzati su un obiettivo abbastanza a lungo. In realtà parliamo di due cose diverse ma che sono intimamente connesse. La capacità di restare concentrati mentre si sta studiando può apparire qualcosa di molto diverso rispetto alla capacità di restare focalizzati su un obiettivo e di non perderlo di vista magari per settimane o per mesi. Eppure entrambe queste questioni sono comunque sia legate all’autostima e al concetto che si ha di sé. Sostanzialmente una persona con una buona autostima riuscirà a mettere in campo tutta quella capacità di concentrazione e di focalizzazione di cui ha bisogno. Al contrario una persona che ha un concetto di sé piuttosto scadente non riuscirà a mettere in campo queste importanti qualità.

Eppure restare concentrati sul proprio obiettivo o anche restare concentrati durante lo studio è veramente importante. Ciò che impedisce ad alcune persone di mettere in campo queste potentissime risorse interiori sono semplicemente delle convinzioni limitanti. Se nella tua infanzia o magari anche dopo qualcuno ti ha convinto che non sei bravo a studiare o che non hai abbastanza costanza ecco che questa idea di te rimarrà per così dire impigliata nel flusso dei tuoi pensieri. Eppure ci sono precise tecniche per modificare questa immagine limitante di te ma anche per migliorare proprio la propria concentrazione durante lo studio. Ma la primissima cosa da capire è che dentro di te questa risorsa esiste ed è potentissima e che si tratta semplicemente di tirare fuori ciò che già hai dentro di te anche se pensi che non sia così.