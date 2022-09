Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: ricordate Maria? E’ un sogno!

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, vi ricordate Maria? E’ davvero un sogno: ecco la figlia della famosa coppia di ballerini.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi è una delle coppie più longeve e amate del mondo dello spettacolo; i due ballerini stanno insieme da tantissimo e sono davvero un esempio di amore e complicità.

I due, in tarda età, sono anche diventati genitori della piccola Maria: vi ricordate la figlia tanto attesa dalla coppia, che amano alla follia? Eccola oggi, è veramente bellissima.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, vi ricordate Maria? E’ davvero un sogno!

La nascita della piccola Maria fu davvero un evento anche a livello televisivo, con Carmen ed Enzo Paolo ospiti di diverse trasmissioni per celebrare il lieto e gioioso evento.

La coppia, sposata dall’87, ha annunciato la gravidanza nell’ottobre del 2012, quando la Russo aveva 53 anni e Turchi 63; la notizia fece ovviamene scalpore vista l’età della coppia, prontissima comunque ad accudire la figlia con tutto l’amore e la cura del mondo.

“È stato bellissimo, ma certamente non semplice. Ho scoperto a 43 anni di avere difficoltà a concepire un figlio. Poi ho impiegato quasi dieci anni per restare incinta” aveva spiegato la ballerina e showgirl, ai tempi, in un’intervista a Leggo (come riporta anche caffeinamagazine.it).

“Mi alzo tutti i giorni alle 6.15 per accompagnarla a scuola, fa la prima elementare. Mia figlia sta sempre con me, la seguo 24 ore su 24. Forse, se fossi stata più giovane, non sarebbe andata così“ continua poi.

Nata nel 2013, Maria ha oggi 9 anni ed è una bellissima bambina, circondata dall’affetto dei due genitori e dei tanti parenti e amici che sono intorno alla coppia, oltre che ovviamente di quello a distanza di migliaia di fan.

La bambina (che sembra davvero assomigliare tantissimo al papà) è spesso protagonista di scatti e video sul profilo Instagram della mamma, che pare avere occhi solo per lei; anche durante l’esperienza di Carmen al GF Vip, abbiamo visto come il primo pensiero fosse sempre rivolto alla sua Maria.