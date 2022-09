Reazione a Catena: ansia sul finale è successo l’impensabile

Reazione a Catena, ansia sul finale: è davvero successo , ecco i dettagli sulla particolare situazione al game show Rai.

Reazione a Catena continua ancora ad intrattenere il pubblico, prima di lasciare il testimone nei pomeriggi Rai, come di consueto, a L’Eredità (condotto ancora da Flavio Insinna).

Questa volta, pare esserci stata davvero parecchia ansia sul finale per le campionesse; è davvero successo, ecco i dettagli sulla particolare situazione al game show Rai.

Reazione a Catena, ansia sul finale: è successo, i dettagli sulla puntata

Nella recente puntata andata in onda pare che le tre campionesse Elisa, Letizia e Carolina, conosciute come Le Tre e un Quarto, abbiano davvero rischiato grosso mostrando degli attimi di indecisione.

Le tre infatti sono state più volte indecise su varie parole; poco prima dello scadere del tempo, quasi in confusione, si sono lanciate ed hanno confermato al conduttore quella che secondo loro era la più probabile.

Il conduttore Marco Liorni però si è mostrato piuttosto perplesso: “Ne avete dette diverse… una delle parole che avete detto è quella esatta” ha rivelato il conduttore alle tre campionesse.

In seguito alle parole di Liorni, ci sono stati attimi di ansia e suspance, con tutti in attesa di capire quale fosse l’esito e se, soprattutto, le tre campionesse avessero risposto giusto; alla fine, il conduttore interrompe il momento e conferma che le tre hanno dato la risposta giusta!

Le tre concorrenti si sono trovate, partendo da parole come “cambio” e “taglia”, ad indovinare la parola giusta formata da una base di “Co______o”; inizialmente, hanno pensato di dare come risposta “corto”, ma poi hanno cambiato e quasi d’istinto hanno invece affidato al conduttore la parola “compenso”.

Fortunatamente per loro, la scelta si è rivelata giusta e dunque, alla fine, sono riuscite a dare la risposta corretta aggiudicandosi 18.500€; un altro risultato straordinario per le campionesse, che hanno ricevuto non soltanto i complimenti di Liorni ma anche gli applausi del pubblico in studio.