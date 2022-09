Righe sulle unghie? Attenzione ai motivi è importante per la tua salute

Se hai notato delle righe sulle unghie delle tue mani non sottovalutare il sintomo. Ecco perché potrebbe essere interessante per la tua salute

Non è di certo un evento raro accorgersi di avere delle righe sulle unghie. Se in molti non fanno troppo caso a questa evenienza, in tanti altri si chiedono quali potrebbero essere davvero le cause (e anche le conseguenze) di un simile fenomeno.

Notare righe sulle unghie, infatti, desta spesso curiosità e interesse. Ma cosa potrebbe significare quindi notare le righe sulle unghie?

Ecco cosa potrebbero voler dire le righe sulle unghie

Spesso le righe sulle unghie possono indicare che la nostra alimentazione che stiamo seguendo è sbagliata o che forse dovremmo prestare un’attenzione maggiore alla tutela delle nostre mani. Ecco, quindi, alcuni consigli particolarmente utili per prevenire problemi e ulteriori comparse di righe sulle unghie.

Non ci sono età particolari in cui vi è una maggior possibilità di incappare in righe sulle unghie. Spesso non è necessario attuare uno specifico trattamento, ma basta modificare alcuni comportamenti e abitudini quotidiane, in particolar modo quelle che hanno a che fare con la nostra alimentazione. La dieta infatti è molto importante ed è necessario fare attenzione.

Una delle cause più diffuse della comparsa delle righe sulle unghie è la scarsa idratazione. È quindi molto importante mettere sulle proprie mani crema idratante (includendo ovviamente anche le unghie). Ma è necessario ricordarsi di bere a sufficienza e con abbondanza. Ma non solo acqua e idratazione: una delle cause delle righe sulle unghie potrebbe anche essere un trauma.

È importante fare attenzione anche all’assunzione di zinco, un nutriente molto importante per il nostro organismo. La mancanza di questo nutriente è una delle cause della comparsa di righe sulle unghie. Dunque, è importante assumere zinco, mangiando di alimenti come Carne, burro, cacao in polvere, burro, frutta secca e semi.

Ma oltre allo zinco è necessario la massima attenzione anche ad un altro elemento molto importante per il corretto funzionamento del nostro corpo. Stiamo parlando della vitamina B12, la cui mancanza potrebbe essere la causa delle righe sulle unghie. Dunque è importante mangiare latticini, uova, lievito di birra, spirulina e frutti di mare.