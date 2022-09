Manuela Arcuri: la tuta non copre niente, anzi

Manuela Arcuri indossa una tuta che non copre niente, anzi: l’attrice sfoggia una sensualità da urlo, davvero bellissima.

La prosperosa attrice classe ’77 è ormai da decenni simbolo di bellezza e prosperità; Manuela Arcuri, sebbene di recente sia poco impegnata tra cinema e tv , è ancora amatissima dal pubblico, che continua a seguirla con affetto sui social.

In molti la ricordato per i ruoli importanti a teatro, sul grande schermo e anche in fiction di successo (Carabinieri, Il peccato e la vergogna e Sangue caldo) mentre pare possano ancora apprezzarne bellezza e fascino, come mostra la nuova foto; la tuta copre davvero pochissimo.

Manuela Arcuri indossa una tuta che non copre niente, anzi: l’attrice è una dea

Come tante altre colleghe, la Arcuri è stata protagonista sul red carpe del Festival del Cinema di Venezia, dove la sua stella ha brillato ancora in maniera particolarissima; a 45 anni già compiuti, è ancora un’icona di sensualità tutta mediterranea.

Alla nota kermesse, come si può vedere da una recente foto pubblicata sul suo profilo Instagram, l’attrice si è presentata con una tutina intera nera, elegantissima, capace di esaltare pienamente la sua silhouette e le sue curve.

Posando davanti ai fotografi, Manuela ha mostrato la sua proverbiale bellezza, mentre la scollatura profondissima lasciava ampio respiro al prosperoso décollété, contenuto a fatica da un top cortissimo trasparente e ricamato; una visione davvero da sogno che conferma l’intramontabile sensualità della Arcuri.

Tantissimi sono stati i mi piace al post e pare che il numero sia destinato ad aumentare; si sprecano poi i complimenti nella sezione dedicata ai commenti, sia da fan che da personaggi del mondo dello spettacolo.

Ad esempio, la cantante Baby K lascia un cuore rosso, mentre un fan (tra alcuni che prestano attenzione ai Kg persi dall’attrice) sottolinea in maniera più evidente la sua ammirazione: “Una Venezia allibita folgorata e incantata da una bellezza tutta italiana. Sei preziosa 😍❤️👍❤️🤪🌞🌟💎💎🥰🥰” scrive, ma i complimenti di certo non si limitano a questo singolo commento.