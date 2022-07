Manuela Arcuri: tutto sul marito Giovanni Di Gianfrancesco

Manuela Arcuri è sicuramente una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Ma sapete chi è suo marito? Si chiama Giovanni Di Gianfrancesco ed è follemente innamorato di lei. Scopriamo nel dettaglio cosa fa nella vita.

Una donna bella e intraprendente come Manuela Arcuri non poteva che avere accanto un uomo come Giovanni Di Gianfrancesco. I due stanno insieme da moltissimi anni e nel 2013 hanno anche avuto un bellissimo bambino di nome Mattia. Ma conosciamo più nel dettaglio il marito della nota showgirl.

Giovanni di Gianfrancesco è riuscito a conquistare Manuela Arcuri grazie al suo incredible charme. Bello e intelligente ha saputo tenere accanto a se l’attrice per moltissimi anni, ora i due, hanno deciso di convolare finalmente a nozze. Nel 2013 Manuela Arcuri ha dato alla luce Mattia, il suo unico figlio.

Non sappiamo molto sulla vita privata di Giovanni, infatti non ama frequentare il mondo dello spettacolo e soprattutto non possiede nessun social. Ma andiamo a scoprire cosa è emerso sul suo conto.

Manuela Arcuri: ecco chi è suo marito Giovanni Di Gianfrancesco

Manuela Arcuri da moltissimi anni vive una storia d’amore incredibile accanto a Giovanni Di Gianfrancesco. I due non amano condividere i dettagli della loro vita privata, infatti tengono particolarmente alla privacy.

Dell’identità di Giovanni di Gianfrancesco non ci sono moltissime informazioni, ma sappiamo che lavora nel campo dell’edilizia ed è un’imprenditore di successo. Dopo la nascita di Mattia, l’uomo ha deciso di dedicare la maggior parte del suo tempo a suo figlio. Ma si è trattata di una piccola parentesi della sua vita, infatti dopo qualche mese ha ripreso a lavorare.

La storia d’amore tra Manuela e Giovanni va avanti da moltissimi anni, ma solo recentemente i due hanno deciso di sposarsi. Infatti hanno celebrato le nozze a luglio invitando moltissimi vip e parenti. La location scelta per l’occasione è stata quella del Castello Odescalchi sul Lago di Bracciano.