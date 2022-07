Paradiso delle signore: ricordate Alessandro Tersigni? Eccolo oggi

Vi ricordate di Alessandro Tersigni? Scopriamo insieme che fine ha fatto l’affascinante Vittorio Conti de’ Il Paradiso delle Signore.

Tra i personaggi più amati della nota soap italiana Il Paradiso delle Signore, non possiamo non fare riferimento all’affascinante Vittorio Conti – da anni protagonista indiscusso delle varie stagioni della serie. La carriera di Tersigni, benché forse al momento meno ricca di progetti, è paragonabile a quella di Luca Argentero; entrambi infatti hanno scelto come trampolino di lancio il noto reality Grande Fratello: Tersigni partecipò alla settima edizione del programma e successivamente decise di dedicarsi interamente alla recitazione.

Arrivarono così i primi piccoli ruoli: prima debuttò in 7 vite, successivamente fu la volta di Don Matteo, dopodiché riuscì a conquistare ruoli più importanti in progetti come Romanzo criminale, Un medico in famiglia e Le 3 rose di Eva. Tuttavia, il grande successo giunse sul suo percorso solo dopo la sua partecipazione nella serie Il Paradiso delle Signore, prodotto che lo vide per la prima volta tra i personaggi cardine della trama. Cosa ci aspetta ora? Quanti progetti futuri ha in servo per noi l’affascinante Vittorio Conti?

Alessandro Tersigni: progetti futuri?

Ebbene sì, Alessandro Tersigni tornerà a farci compagnia molto presto, non ha alcuna intenzione di abbandonare il suo ruolo nella serie Il Paradiso delle Signore; inoltre, sembra che l’ex gieffino avrà la possibilità di aumentare la sua importanza all’interno delle trame ideate dagli sceneggiatori, in quanto protagonista di nuovissime vicende amorose. Nessuna stabilità sentimentale per Vittorio Conti, il quale comincerà ad avvicinarsi ad Adelaide e dovrà nel frattempo di occuparsi dell’arrivo di altre due Veneri. Tali informazioni sono state confermate dal diretto interessato durante un’intervista rilasciata in occasione del Festival del Cinema di Benevento.

Insomma, ottime notizie per i fan di Alessandro Tersigni – sembra che la nota soap non riesca a resistere senza il suo pupillo. Pertanto, molto probabilmente avremo occasione di vederlo spesso e nuovamente nelle stagioni future. Attualmente, l’attore si sta dedicando prevalentemente al progetto della settima stagione della serie, ma nessuno può confermare che effettivamente Tersigni non abbia qualche altro asso nella manica da mostrarci molto presto.