Ballando con le stelle: solamente ora se ne parla

Dopo mesi di silenzio, solo ora si parla di un episodio clamoroso con al centro il programma “Ballando con le Stelle”: ecco che cosa è successo

Ballando con le Stelle è in ferie, ma già oggi si sta parlando moltissimo del programma made in Rai e condotto dalla bravissima Milly Carlucci. Il programma ha ottenuto un ottimo successo durante la sua ultima edizione, tanto da confermare il fatto che si tratta di un prodotto immancabile nel palinsesto tv di via Mazzini.

Tuttavia, non saranno solo i prossimi protagonisti della stagione imminente ad essere al centro dell’attenzione. Dopo mesi di silenzio, inoltre, solo ora si parla di un episodio clamoroso con al centro il programma “Ballando con le stelle”: ecco che cosa è successo.

Ballando con le stelle, ecco che cosa è successo

Al centro del chiacchiericcio, questa volta, è finita Lucrezia Lando, uno dei volti maggiormente in vista del programma condotto dalla bella Carlucci. Nel 2020, la Lando si è aggiudicata il primo posto dell’edizione, insieme al suo compagno di ballo “Gilles Rocca”. Ma non è stata la sua unica partecipazione. Prima di vincere, infatti, aveva gareggiato anche con Giaro Giarratana e Andrea Iannone.

A ritornare in auge, oggi, è la notizia che ha al centro Lucrezia Lando è il fatto che, la bellissima ballerina e insegnante di Ballando con le Stelle era stata accostata ad un altro, importantissimo, programma televisivo. Non tutti sanno, infatti, che Lucrezia Lando non è stata presa ad Amici, talent show storico condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.

“Tutti ricevono delle porte in faccia – ha commentato la bella Lucrezia durante un’intervista rilasciata a Tele Sette – ma poi si aprono i portoni”. La bellissima ballerina ha parlato anche di lavoro e di vita privata, raccontando di quanto il programma di cui ora fa parte sia diventata una vera casa, con lo staff e i colleghi che ormai fanno parte di una “grande famiglia”.

La carriera della Lando sta registrando una grandissima accelerata, con la ballerina che si sta togliendo numerosissime soddisfazioni. Lucrezia Lando, infatti, avrà uno spazio in Unomattina Estate, come conduttrice: “Il borgo delle meraviglie”. Dunque non possiamo far altro che augurarle il meglio e un grosso in bocca al lupo per la sua nuova esperienza.