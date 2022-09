Carta Stagnola, lo stanno facendo tutti: ci avevi già fatto caso? Ecco il perché dietro a questo gesto apparentemente curioso.

A quanto pare, si sta diffondendo una particolare usanza sui balconi delle varie città del nostro paese, ovvero quella di riporre della carta stagnola in alcuni punti, accartocciata o leggermente piegata.

Ma perché in molti la stanno usando in questo modo, invece del tradizionale utilizzo in cucina? Ecco spiegato il motivo, potrebbe rivelarsi un metodo davvero molto utile ed efficace.

Carta Stagnola, lo stanno facendo tutti: ecco perché viene messa sui balconi, la funzione che non ti aspetti

Delle volte, utilizzi creativi di oggetti che già abbiamo in casa possono risolverci determinati problemi, avendo effetti totalmente inaspettati ma comunque davvero molto efficaci.

Avete mai capito il perché della carta stagnola presente sui balconi? A quanto pare, stando a quanto riportato dal sito pianetadonne.blog, in questo modo i piccioni starebbero alla larga dal nostro balcone.

Il riflesso del sole sulla carta stagnola provocherebbe infatti una luce sgradita a questi volatili, che dunque preferiscono nel caso tenersi alla larga dall’abitazione in questione.

I piccioni non sono animali offensivi, ma spesso sono portatori di malattie (con le loro piume e le loro feci) e, cercando cibo, possono essere dannosi anche per le piante; come riporta il sito, per creare uno “spaventapasseri” alternativo basta semplicemente riporre un po’ di carta stagnola sulla ringhiera del balcone, in modo tale che alcuni riflessi tengano alla larga i volatili.

Il metodo risulta essere davvero pratico ed economico, visto che un rotolo di carta stagnola è facilmente acquistabile nei supermercati ad un prezzo molto basso, all’incirca di 1 euro a confezione.

Nel caso comunque vogliate utilizzare un metodo alternativo, per la stessa funzione è molto utile anche la carta dell’Uovo di Pasqua; anche questa creerà gli stessi riflessi utili per tenere alla larga i piccioni, evitando che frequentino i vostri balconi defecando e magari rovinando le piante.