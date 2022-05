Coltelli e forbici: affilali così in casa senza spendere nulla!

Ecco come affilare le forbici e i coltelli in casa senza dover spendere nemmeno un euro. Da non credere, questo trucco è pazzesco. Siete curiosi di scoprire come funziona? Vediamolo insieme.

Chi ama stare in cucina e preparare deliziose portate sa benissimo che è necessario avere tutti gli strumenti pronti e funzionanti. Spesso però, quando vogliamo andare a tagliare qualche alimento, scopriamo che i nostri coltelli non sono stati affilati bene. Per questo motivo oggi vi sveleremo un trucco per risolvere il problema.

Quando pensiamo ai vari problemi che possono esserci in cucina, pensiamo subito alle pentole e agli elettrodomestici, spesso ci dimentichiamo di altri oggetti altrettanto importanti, come ad esempio le forbici e i coltelli. Questi sono fondamentali e servono per svolgere gran parte delle attività culinarie.

Ecco perché è importante che il loro stato sia sempre perfetto, purtroppo può capitare che dopo mesi di utilizzo, questi risultino poco affilati per via della lama usurata. Non preoccupatevi, oggi vi sveleremo un metodo che vi aiuterà a risolvere il problema senza spendere nemmeno un soldo. Siete curiose di scoprire come funziona? Vediamolo nel dettaglio.

Coltelli che non tagliano? Ecco come affilarli senza spendere

I coltelli e le forbici, sono sicuramente gli oggetti più importanti in una cucina, per questo devono sempre essere perfetti e funzionanti. Utilizzandoli spesso, può capitare che la lama sia usurata, ecco perché oggi vi sveleremo come affilarli senza spendere nemmeno un euro.

Capita, che quando un coltello non taglia più alla perfezione venga buttato, non fatelo mai. Esistono alcuni trucchi che vi aiuteranno a renderlo come nuovo. Uno dei metodi migliori è quello con la tazzina o piatto in ceramica. Questo, essendo un materiale abrasivo è ottimo per affilare le nostre lame.

Capovolgete il piattino o la tazzina su un piano, poi andate ad affilare il coltello o le forbici tendendo gli oggetti fermi con una mano. Un trucchetto facile e veloce ma che vi aiuterà a rendere le vostre lame super taglienti.

Infine, un altro metodo altrettanto efficace è quello con un foglio di alluminio. Quello che dovrete fare è prendere della carta stagnola e ripiegarla più volte su sé stessa. Ora con le fobici o con un coltello tagliate il foglio ripetendo l’operazione più volte. In questo modo le lame verranno affilate alla perfezione.

Voi cosa ne pensate? Ora non vi resta che provare questi metodi per riuscire ad affilare le vostre lame.