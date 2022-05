Vediamo insieme come possiamo preparare, in modo alternativo, un piatto buonissimo della tradizione romana!

Oggi vogliamo fare una ricetta un po’ particolare, ovvero un piatto molto tipico che tutti conosciamo benissimo, la carbonare, ma dato che arriva l’estate in una versione più leggera e particolare.

Stiamo infatti per indicarvi come fare una carbonara vegetariana che ha anche pochissime calorie e siamo quasi certi che non potrete che amarla e farla assaggiare anche a degli amici per una cena insieme.

Carbonara vegetariana: 270 calorie ma buonissima

Come sempre, poi è super veloce e semplice da preparare, oltre che davvero molto gustosa, quindi vediamo subito insieme che cosa ci occorre per preparare questo piatto particolare:

sale e pepe

olio extra vergine d’oliva

spaghetti 400 g

uova 4 tuorli

pecorino 50 g

zucchine 2

aglio 1 spicchio

Iniziamo con il dire che si tratta di una carbonara vegetariana alle zucchine, ovvero una ricetta molto fresca ed estiva che vi farà fare il pieno di energie e di proteine, e poi è un modo assolutamente particolare per mangiare le zucchine.

In questo caso, anche i piccoli saranno assolutamente contenti di mangiare questo piatto di pasta, ovviamente, in questo caso potete non mettere il pepe ed aggiungerlo solamente nel vostro piatto.

Cominciamo, però la preparazione vera e propria, mettendo in una pentola l’acqua per la pasta e facendola bollire con il sale all’interno, mi raccomando, poi iniziamo a lavare e tagliare a pezzettini le nostre zucchine, oppure possiamo grattugiarle con una grattugia a fori larghi, come ci resta più comodo.

Mettiamo quindi in una padella un po’ di olio ed il nostro spicchio di aglio, una volta che diventa dorato, lo togliamo e mettiamo dentro le nostre zucchine aggiungendo sale e pepe lasciando andare per circa 8 minuti.

Dobbiamo solamente fare molta attenzione a non bruciarlo, se vediamo che inizia ad attaccarsi alla padella mettiamo un goccio di acqua, di cottura della pasta, che renderà il tutto più cremoso.

Ovviamente facciamo cuocere la nostra pasta nel tempo indicato sulla confezione, poi in un piatto fondo mettiamo i nostri 4 tuorli e li sbattiamo con la frusta, inseriamo poi dentro un po’ di pepe ed il pecorino grattugiato.

Dobbiamo far amalgamare bene il tutto, un volta che la pasta è pronta la scoliamo e la mettiamo nella padella con le zucchine e versiamo il nostro composto con le uova, amalgamiamo il tutto ed ecco che la nostra carbonara vegetariana è pronta.

Possiamo, se vogliamo, aggiungere un’altra spolverata di pecorino, o magari del prezzemolo tritato, ma non è necessario, siamo certi che non avanzerà assolutamente nulla!