Scarpe, come tirarle a lucido in modo facile: ecco i consigli per portare ad esserle di nuovo davvero come nuove.

Le nostre calzature ci accompagnano nelle avventure quotidiane che viviamo, dandoci spesso comfort e aggiungendo un tocco di stile al nostro outfit; forse più degli altri capi d’abbigliamento, però, hanno bisogno di cure.

Come fare quindi per rendere le scarpe pulite e farle tornare come nuove tirandole praticamente, come si è soliti dire, a lucido? Ecco i consigli per fare quest’operazione al meglio.

Scarpe, come tirarle a lucido in modo facile: ecco i consigli pratici per pulirle bene

Per essere sempre impeccabili in ogni situazione, è importante che le nostre scarpe siano sempre in ordine e soprattutto pulite, specie d’inverno quando la pioggia le fa sporcare ancora di più.

Come suggerisce il sito scarpamondo.com, ci sono diversi modi per tirare a lucido le nostre scarpe in maniera facile, che dipendono ovviamente dal tipo di calzature e vedono impiegati prodotti che tra l’altro sono anche piuttosto economici.

Per pulire quelle di vernice e renderle sempre splendenti, possiamo usare un panno morbido e poi strofinare delicatamente dopo averlo imbevuto con qualche goccia di latte. In alternativa si può usare la paraffina, sempre facendo attenzione a non graffiarle.

Le scarpe di cotone o tela possono essere lavate invece in acqua fredda (meglio se a mano, oppure seguire le indicazioni date dal produttore per il lavaggio in lavatrice) con sapone per capi delicati e qualche goccia di ammorbidente; una volta lavate, bisogna farle asciugare ben aperte ma senza metterle direttamente a contatto con la luce del sole.

Infine, ecco come lavare le scarpe da ginnastica, utilizzate quotidianamente per diverse attività; meglio optare per la pulizia con acqua calda e sapone di Marsiglia invece che il lavaggio in lavatrice, cercando di rimuovere le macchie con un vecchio spazzolino da denti.

Con un po’ di attenzione e impegno, si possono avere delle scarpe sempre pulite e come nuove ai piedi.