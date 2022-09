Il successo era assicurato: aveva solo 12 anni adesso è famosissima!

Una foto pubblicata sui social ha scatenato la curiosità dei fan sul personaggio. Aveva solo 12 anni ed ora è famosissima. Ecco di chi stiamo parlando

Spesso riguardare il passato fa apprezzare ancora di più il presente e ciò che si è conquistato. La carriera di personaggi famosi è costellata da successi raggiunti anche a volte già giovani, ma spesso il passato meno recente e meno conosciuto da parte dei fan. Tornare “indietro nel tempo” grazie a delle fotografie può essere molto emozionante, soprattutto da chi ha affrontato una carriera molto lunga e di successo.

Nei giorni scorsi, infatti, un famoso personaggio del mondo dello spettacolo è tornato alla ribalta grazie ad una foto pubblicata sui social. Questa ha scatenato la curiosità dei fan sul personaggio. Aveva solo 12 anni ed ora è famosissima ed è tra le attrici più apprezzate in assoluto punto stiamo parlando di Jodie Foster.

Nelle scorse ore una foto di Jodie Foster ha fatto tornare indietro nel tempo numerosi fan. L’immagine ha conquistato grandissima attenzione, provocando moltissimi messaggi di utenti felici per quella che è stata la carriera immensa di una delle attrici più apprezzate in assoluto. In molti si sono fatti prendere dalla nostalgia, guardando una ragazzina di 12 anni, con gli occhi di un’attrice.

Oggi, Jodie Foster è una delle attrici più apprezzate e famose di tutto il mondo dello spettacolo mondiale, e non è un caso che in questi giorni sia tra le protagoniste del Festival di Cannes. Nella foto di una splendida Jodie Foster 12enne pubblicata sui social, si intravedono i suoi meravigliosi lineamenti che hanno fatto dell’attrice una delle donne dello spettacolo più amate degli ultimi tempi.

In tutte le manifestazioni cinematografiche, infatti, l’attrice ottiene sempre un riconoscimento importante, come la Palma d’oro onoraria. Non possono essere, infatti, dimenticati alcuni dei film più importanti come Taxi Driver, Il silenzio degli innocenti o Inside Man. Già quando era una splendida bambina, infatti, si poteva notare una predisposizione incredibile per il mondo dello spettacolo, non a caso, infatti, è stata protagonista già da piccola in numerosi spot pubblicitari.

Foster è nata nel 1962 ed è anche una registra e produttrice. Ha due figli con Cydney Berard, ma nel 2014 ha sposato l’attrice e fotografa Alexandra Hedison.