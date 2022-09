Scopriamo insieme tante informazioni per quanto riguarda gli episodi inediti dell’amatissima soap opera che arriva dalla Turchia.

Come sappiamo, purtroppo, da oggi 19 settembre non va più in onda l’appuntamento giornaliero con Terra Amara e tantissimi telespettatori sono veramente tristi per questo, ma noi oggi vi vogliamo aiutare o meglio farvi fare un sorrisi.

Vediamo quindi che cosa ci attende per gli episodi che non sono ancora andati in onda ma, cosa più importante di tutte, quando potremmo rivedere il nostro appuntamento giornaliero, non manca tantissimo!

Terra Amara: i nuovi episodi, trame e messa in onda

Come sappiamo, infatti, da oggi sono iniziati nuovamente i programma come Uomini e Donne e tutti quello che siamo abituati a vedere, ma ricordiamo che Terra Amara aveva un seguito di pubblico enorme.

Le vicende di Yilmaz e Zuleyha hanno rubato il cuore di moltissime persone, ma non è tutto, a quest’ora andranno in onda anche alcuni momenti di Amici 22 e del Grande Fratello 7, ecco perchè il cambio di programmazione era quasi obbligatorio.

Ma quando la potremmo rivedere, si vocifera che Una vita è arrivato alle puntate finali ed entro fine ottobre massimo i primi di novembre dovremmo rivedere la nostra amata Terra Amara.

Ci sono ancora 423 puntate, dividendole per come le vediamo noi in Italia, che ci attendono dove tutto succede ed anche il relativo contrario, infatti si parla di amori, ma anche di allontanamenti e poi nuovamente unioni particolari che non ci saremmo mai pensati.

Insomma i colpi di scena non mancheranno assolutamente ma dobbiamo attendere un po’ di settimane prima di poter vedere le nuove puntate, ma come mai Mediaset ha preso questa decisione?

Molto probabilmente perchè le puntate sono molte mentre quelle di Una vita pochissime, a breve potremmo vedere quindi il finale di quest’altra soap opera che arriva dalla Spagna che ha avuto un grandissimo seguito di pubblico e che ci attende con un colpo di scena finale che ci lascerà senza fiato.

Attendiamo con ansia questi nuovi appuntamenti ed il finale di Una vita, ma nel mentre possiamo guardare i programmi storici di Mediaset che sono tornati ancora più forti di prima, ne siamo certi!