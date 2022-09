Re Carlo: problemi di salute per la Regina Consorte

Non ci sono buone notizie nella casa reale. Secondo alcune indiscrezioni ci sono problemi di salute per la Regina Consorte

Non devono essere giorni facili a Londra per la famiglia reale. In particolare, girano alcune notizie non buonissime su Camilla, la moglie del nuovo Re Carlo III e Regina consorte. Dopo la dipartita della Regina Elisabetta, infatti, molte cose sono cambiate, ma potrebbero esserci ulteriori novità.

A riportare alcune indiscrezioni è il Daily Telegraph, secondo cui ci sarebbero problemi di salute per la Regina Consorte. Continuano, quindi, le notizie negative nella casa reale, ma vediamo che cosa è successo.

Problema di salute per la Regina Consorte, ecco cosa è successo

Non c’è pace per la famiglia reale in quest’ultimo periodo. A riferirlo è il Daily Telegraph, secondo cui la regina si sarebbe fratturata un dito del piede. L’incidente sarebbe avvenuto alcuni giorni prima della triste notizia della scomparsa della Regina Elisabetta II a 96 anni.

Camilla, 75 anni, ha subito questo infortunio che l’ha costretta al riposo, non correttamente eseguito a causa della notizia della dipartita della regina. Durante gli omaggi per la scomparsa della regina, infatti, Camilla è dovuta rimanere in piedi per ore, in modo da rendere omaggio alla figura storica, simbolo della Gran Bretagna moderna.

La donna, infatti, non ha voluto rinunciare a nessun impegno legato alla scomparsa della regina e ha affrontato un pesante calendario di doveri istituzionali. Tuttavia, secondo i quotidiani inglese, il fisico della ormai regina consorte sarebbe stato messo a dura prova in quest’ultimo periodo e avrebbe tanto bisogno di riposo.

Tuttavia, il rispetto degli impegni solenni come il rendere omaggio alla regina scomparsa deve essere necessariamente rispettato e Camilla non ha voluto cedere al dolore non si è abbandonata a smorfie o segni di cedimento. Rimasta sempre impassibile e attenta a ciò che doveva fare, la moglie di Re Carlo ha rispettato alla perfezione tutti i protocolli previsti, andando al di là del dolore fisico.

La devozione e il rispetto per la famiglia reale sono stati ancora una volta altissimi. Il suo atteggiamento nei confronti dei sudditi della Gran Bretagna, negli ultimi anni, è stato sempre più apprezzato. Dunque, sono in molti a chiedersi come sarà svolto il suo ruolo nei prossimi anni.