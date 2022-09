Christine Angela: conosciamo meglio la figlia del grandissimo Piero

Piero Angela è stato sicuramente uno dei conduttori più amati dal pubblico a casa. Ma avete mai visto sua figlia Christine? Conosciamola meglio insieme.

Piero Angela rimarrà per sempre nel cuore di tutti i telespettatori. Il conduttore è stato senza ombra di dubbio il personaggio televisivo più amato di sempre.

La notizia della scomparsa di Piero Angela ha letteralmente stravolto tutti. Il conduttore se ne è andato nella notte tra il 12 e il 13 agosto, lasciano un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi famigliari.

In pochi però conoscono realmente a vita privata di Piero Angela, d’altronde era un uomo estremamente riservato e che teneva particolarmente alla sua privacy.

In ogni modo, Piero è padre di ben due figli, infatti Alberto ha anche sorella di nome Christine. Una donna piuttosto riservata e che non ama stare al centro dell’attenzione. Per fortuna siamo riusciti a recuperare qualche informazione interessante sul suo conto.

Siete curiosi di scoprire chi è e cosa fa nella vita? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Christine Angela, ecco chi è la figlia di Piero

In pochi erano a conoscenza del fatto che Piero Angela avesse anche una figlia femmina. Il suo nome è Christine e ha decisamente una vita molto più riservata rispetto al fratello Alberto.

Da sempre la donna ha deciso di rimanere lontana dai riflettori, per questo motivo oggi non si hanno molte informazione su di lei.

In ogni modo sono arrivati alcuni dettagli interessati sul suo conto. Stando a quanto si dice sul web, sembra che la figlia di Piero Angela faccia parte della comunità scientifica.

Inoltre, sappiamo che Christine Angela è più grande di suo fratello Alberto, quindi è la prima figlia di Piero e Margherita Pastore, moglie del conduttore. La donna è nata nel 1958, attualmente ha 64 anni.

In questi giorni sta affrontando insieme a tutta la famiglia la perdita del padre Piero. Sicuramente non deve essere un momento facile per la famiglia Angela, d’altronde il conduttore era l’elemento portante per tutti.

Ora non ci resta che aspettare per scopre ulteriori informazioni sul suo conto. Voi cosa ne pensate?