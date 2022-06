Scarpe da ginnastica: non fare mai questi errori comuni

Lavi spesso le scarpe da ginnastica in lavatrice? Attenzione, non commettere mai questi errori. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Con l’inizio dell’estate, arriva inevitabilmente il momento di rimettersi in forma, ecco perché la maggior parte delle persone decide di iscriversi in palestra o di iniziare ad allenarsi. Per questo motivo, oggi vi sveleremo un trucco per lavare le vostre scarpe da ginnastica senza rovinarle.

Quando decidiamo di lavare le scarpe da ginnastica è fondamentale fare molta attenzione ad alcuni dettagli. La prima cosa da non sottovalutare è sicuramente la modalità di lavaggio, in pochi sanno che quello fatto a mano è sicuramente il più sicuro per non rovinare le vostre scarpe.

Ma se le sneakers che avete utilizzato necessitano di una pulizia più profonda, la cosa migliore sarebbe lavarle in lavatrice. Spesso però, quando si decide di utilizzare questo elettrodomestico, si commettono diversi errori che possono rovinare le nostre amate sneaker.

Ecco perché oggi vi sveleremo un trucco facile e veloce per evitare di danneggiare le scarpe. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Scarpe in lavatrice? Ecco come lavarle senza rovinarle

Quando notiamo che le nostre scarpe da ginnastica necessitano di una pulizia profonda, è essenziale utilizzare le lavatrice. Infatti, grazie a questo elettrodomestico riusciremo a lavarle alla perfezione, ma attenzione, in molti compiono diversi errori quando compiono questa operazione.

La prima cosa da tenere a mente è che non tutti i tipi di scarpe possono entrare in lavatrice, ad esempio le scarpe di pelle e quelle di camoscio se esposte ad un lavaggio intenso rischiano di deformarsi e deteriorarsi.

Inoltre, anche le scarpe con elementi decorativi non andrebbero mai inserite in lavatrice, queste oltre a danneggiare il dispositivo potrebbero rovinarsi. La regola generale rimane sempre quella di consultare l’etichetta all’interno delle scarpe prima di procedere con il lavaggio.