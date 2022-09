Bonus luce e bollette: ecco come ottenerli e a chi spettano

Il Governo si sta impegnando per limitare i danni rispetto al rincaro dei prezzi: ecco come ottenere il Bonus Luce e Bollette.

Il mese di settembre ha rappresentato un vero incubo per moltissime famiglie e aziende italiane – il rincaro dei prezzi ha raggiunto valori esponenziali a causa dell’inflazione protagonista delle ultime settimane. Il nostro Paese si sta impegnando per raggiungere l’indipendenza economica e il distacco rispetto alla condivisione delle fonti di energia, tuttavia parliamo di un processo che avrà bisogno di tempo per concretizzarsi effettivamente. Nel frattempo, i cittadini italiani hanno visto le loro bollette triplicarsi nel giro di pochi mesi.

A questo proposito, il Governo ha cercato di limitare i danni apportati dall’inflazione, attraverso l’approvazione di una serie di agevolazioni, sussidi e bonus – volti a fare da paracadute alle famiglie italiane più povere. Rispetto al pagamento della luce e del gas ad esempio, i cittadini – a condizione che presentino determinati requisiti – hanno la possibilità di richiedere il Bonus sociale oppure la Social Card INPS. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Luce e bollette, il Governo prevede 2 Bonus

Bonus sociale

Dal mese di aprile 2022, il Bonus sociale è accessibile a tutti coloro che possiedano un ISEE massimo di 12.000 euro – la funzione di tale agevolazione è esclusiva del pagamento delle bollette della luce e del gas. Il tetto ISEE sale nel caso in cui il nucleo famigliare presenti almeno 4 figli a carico, in questo caso parliamo di un importo pari a 20.000 euro. E’ da ricordare inoltre che il Bonus sociale risulta invece automatico per i cittadini con Reddito di Cittadinanza oppure Pensione di Cittadinanza.

Social Card INPS

La Social Card INPS prevede l’utilizzo di 80 euro al mese, versati direttamente dall’Ente di Previdenza, per poter acquistare beni di prima necessita (quali medicine e generi alimenta) e ovviamente pagare le bollette presso l’ufficio postale. La carta è accessibile agli over 65 e a chi detiene la patria potestà, tuttavia per poterne usufruire è necessario possedere un ISEE inferiore ai 7.120,39 euro.