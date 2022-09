Tiberio Timperi, sai che studi ha fatto il noto conduttore Rai? Ecco il suo percorso formativo prima del successo, davvero incredibile

Tra i volti più celebri della Rai, per quanto riguarda l'informazione, c'è sicuramente quello del giornalista Tiberio Timperi; classe '64, è nato a Roma ed ha iniziato la sua carriera molto presto, sul finire degli anni '70, in radio.

Tantissime nel corso della sua carriera le presenze televisive, che l'hanno resto un affermato conduttore

Tiberio Timperi, sai che studi ha fatto? Incredibile, ecco il suo percorso formativo

Davvero giovanissimo, da adolescente, Timperi inizia la sua carriera come conduttore radiofonico, formandosi praticamente sul campo; la grande occasione, dopo aver lavorato per diverse radio, arriva nel 1986, quando avviene il suo debutto in televisione.

In quell’anno infatti Timperi è stato alla guida del tg di Tele Regione, un’emittente romana; successivamente, arriva invece il trasferimento a Telemontecarlo, dove la sua carriera prendere una svolta decisiva.

Nell’emittente monegasca, Tiberio diventa giornalista professionista e continua la conduzione di diverse trasmissioni, anche dedicate alla delicata Guerra del Golfo. All’inizio degli anni ’90 passa a Mediaset, lavorando nello specifico a Studio Aperto e TG4; ormai, il conduttore si è affermato come un esperto giornalista, anche se viene chiamato anche a condurre vari programmi di intrattenimento.

Nel ’97 ritorna in Rai, dove resta praticamente per i successivi vent’anni, fino ai giorni nostri; per tantissimi anni guida celebri programmi come Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e Unomattina, oltre a svariati tantissimi altri programmi.

Praticamente, sin dall’adolescenza Timperi ha dedicato la sua vita al mondo dell’informazione e della comunicazione, sia tramite radio che poi, successivamente, tramite tv; una carriera costruita con l’esperienza lavorativa, gavetta e tanti sacrifici, che lo hanno portato ad essere oggi uno dei conduttori più noti del piccolo schermo.

Al momento, lo ritroviamo di nuovo impegnato con Unomattina in famiglia, che condurrà di nuovo brillantemente come fatto per tantissimi anni.