Pasquale Laricchia: lo ricordate? Eccolo oggi e cosa fa

Pasquale Laricchia ve lo ricordate nella casa del Grande Fratello? Eccolo oggi e cosa fa a distanza di diversi anni dal reality show.

Molto prima che la produzione pensasse a una versione vip del Grande Fratello, ad abitare la casa di Cinecittà erano persone non famose scelte dopo appositi provini e pronti a farsi conoscere.

Tanti sono stati i concorrenti che poi hanno iniziato una carriera nel mondo dello spettacolo, da Eleonora Daniele a Luca Argentero fino ad arrivare in tempi più recenti a Melita Toniolo, Raffaella Fico e Guendalina Tavassi. Ma vi ricordate, ad esempio, di Pasquale Laricchia? Ecco cosa fa oggi a distanza di anni dal reality show.

Ben prima di partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, Pasquale Laricchia prese parte alla storica terza edizione del GF versione “nip”, dove si fece conoscere dal pubblico a casa.

All’epoca 30enne, Pasquale era di professione personal trainer e nella casa si è fatto notare per la sua personalità e anche per la relazione con Victoria Pennington, di cui era spesso geloso all’interno della casa.

A distanza di anni dalla prima partecipazione al Grande Fratello, Laricchia ha iniziato a lavorare in radio, una passione che a quanto pare, come confessato in una precedente intervista a Nuovo TV (riportata da Gossip e TV) ha coltivato sin dalle scuole superiori.

“Quando frequentavo le scuole superiori, conducevo un programma di musica per un’emittente regionale pugliese. Amo la radio perché è un ottimo canale di comunicazione!” aveva rivelato l’ex-gieffino, che collabora col programma Radio Studio Più e pare dunque essere davvero molto entusiasta del suo lavoro.

Al momento, pare che Laricchia si sia anche lasciato alle spalle la storia con la Pennington, anche lei molto seguita sui social; pare sia impegnato sentimentalmente con una donna di cui però l’identità rimane misteriosa, onde evitare troppi pettegolezzi e voci di gossip. Rivedremo presto l’ex-gieffino protagonista in tv?