Tiberio Timperi: sai chi è la sua ex moglie? Eccola

Tempo fa, il noto giornalista era legato sentimentalmente ad una bellissima donna: scopriamo insieme chi è l’ex moglie di Tiberio Timperi.

Tiberio Timperi rappresenta un volto particolarmente noto nel panorama televisivo italiano, in quanto abbiamo avuto il piacere di vederlo – non solo in vesti di conduttore – ma persino di attore. Debutta sul grande schermo nel 1998 con Le faremo tanto male di Pino Quartullo e successivamente partecipa a diverse soap italiane di successo tra cui Incantesimo, Un posto al sole, ma anche Amiche e Un medico in famiglia. Nonostante l’esplorazione nel mondo della recitazione, è in vesti di conduttore che Tiberio Timperi ha conosciuto il vero successo televisivo.

Nel corso degli anni di carriera sono stati diversi i programmi che l’hanno visto al timone: da prima TG4, per poi passare a Studio Aperto, Mattina in Famiglia, Mezzogiorno in famiglia ed infine La vita in diretta, precisamente in riferimento all’edizione 2018/2019 in onda su Rai1. Attualmente, il conduttore e giornalista si sta impegnando nella trasmissione targata Rai – Unomattina – al fianco della collega Monica Sette.

Riguardo la vita sentimentale del giornalista si sa poco e niente, soprattutto perché Timperi ha sempre cercato di mantenere e tutelare la sua privacy. Lontano da occhi indiscreti, anni fa convolò a nozze con una bellissima donna. Tuttavia, il suo percorso sentimentale non andò proprio come sperato: scopriamo insieme chi sarebbe l’ex moglie di Tiberio Timperi.

Tiberio Timperi: tutto sull’ex moglie Orsola

Tiberio Timperi e Orsola Adele Gazzaniga si conobbero all’inizio degli anni 2000 e decisero di sposarsi nel 2005; prima ancora dei fiori d’arancio, i due coronarono il loro amore con la nascita dell’unico figlio della coppia, Daniele. Tuttavia, la vita da coniugi non portò i risultati sperati: il matrimonio durò solo pochi mesi, i due divorziarono lo stesso anno.

Dopo l’ufficializzazione della separazione, tra l’ex coppia iniziò una difficile e sofferente battaglia legale per richiedere l’affidamento del figlio. Alla fine, Timperi dovette affrontare la realtà, in quanto Daniele venne lasciato esclusivamente alla madre. Attualmente, nonostante le continue diatribe amorose, il conduttore conserva un bellissimo ricordo del matrimonio ed è riuscito a sviluppare un legame profondo con il figlio Daniele.

Riguardo la vita privata di Orsola e il suo attuale rapporto con il giornalista non si sa assolutamente niente. Dopo la separazione nel 2005 e la conseguente battaglia per l’affidamento, la Gazzaniga ha deciso di sparire assolutamente da ogni radar e possibile attenzione giornalistica.