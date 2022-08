Una Vita anticipazioni, Guillermo viene messo ko: duro colpo per il Sacristan, ecco cosa succede nella puntata in onda oggi.

Come ogni giorni, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, in onda come al solito su Canale 5; Genoveva, dopo aver trovato Rodrigo, gli offre il suo aiuto per riconquistare Valeria, in cambio della formula del gas che ha scoperto.

Dori invece cerca di mettere le distanze da Felipe, per evitare di rimanere coinvolta in questioni sentimentali; stando alle anticipazioni per la nuova puntata però, Guillermo riceverà davvero un duro colpo.

Una Vita anticipazioni, Guillermo viene messo ko: ecco cosa succede nella puntata di oggi

Da diverso tempo Guillermo cerca di corteggiare Azucena, ma diversi problemi e malintesi li hanno allontanati; Rosina e Hortensia hanno trovato un facoltoso pretendente ad Azucena e, vedendoli insieme, decide di dare una possibilità a Claudia e inizia a frequentarla.

Stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, mercoledì 31 agosto, ci sarà un nuovo punto di svolta; nonostante la delusione, Guillermo confessa a Claudia i suoi veri sentimenti e le rivela di essere innamorato in realtà di Azucena. Delusa per il comportamento del ragazzo, Claudia lo schiaffeggia piuttosto delusa.

Intanto, i commercianti decidono di fare fronte comune contro Aurelio Quesada e si riuniscono, scegliendo come loro portavoce David, che a dispetto del tentennamento iniziale accetta la proposta; un’assemblea deciderà la strategia da adottare per difendersi dal marito di Genoveva.

David riuscirà a difendere i commercianti e, allo stesso tempo, a difendere sé stesso? Il ritorno di Rodrigo Lluch in città potrebbe davvero sconvolgere la serenità trovata con Valeria, mentre Aurelio è sempre vigile e pronto a fargli pagare il suo tradimento.

Genoveva invece, oltre a cercare di strappare la formula a Rodrigo Lluch, deve anche fare i conti con la sua gravidanza; la Salmeron non ha intenzione di dare un erede ad Aurelio e cerca di fare di tutto per interrompere la gravidanza, anche arrivando a minacciare Ignacio.