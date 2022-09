Chiara Nasti: svelato il nome del piccolo e stupisce tutti

L’influencer Chiara Nasti è incinta del suo primo figlio del calciatore Mattia Zaccagni. Dopo aver rivelato il nome del nascituro, non sono mancate le polemiche.

Sono due personaggi pubblici e molto conosciuti: stiamo parlando dell’influencer Chiara Nasti e del calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni.

I due fanno coppia fissa ormai da diverso tempo e stanno aspettando il loro primo figlio. Il calciatore ha chiesto la mano della giovane influencer che tra le lacrime ha accettato la proposta.

Solo pochi giorni fa, i due giovani ragazzi hanno deciso di rivelare ai loro follower la scelta del nome del nascituro. E anche qui, non sono mancate le polemiche.

Il nome prescelto è Thiago, come già si vociferava da tempo. L’influencer ha pubblicato una foto che la ritrae insieme al suo compagno e ai suoi due gatti e nella didascalia vicino ha scritto “Family 💙aspettando Thiago👶🏻”.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: polemiche per la scelta del nome che hanno scelto

Ma tutto può far scatenare una polemica, anche la scelta di questo nome. Infatti, sotto la foto sono comparsi molti messaggi che attaccavano la giovane influencer ed il calciatore di come avessero copiato il nome.

A chi? All’influencer Sofia Crisafulli che ha scelto lo stesso nome per il figlio. Ma il calciatore della Lazio è un grande fan di Lionel Messi e slemberebbe che la coppia abbia deciso di scegliere Thiago come il figlio del calciatore del PSG.

La polemica però è andata e sta andando ancora avanti. Molti follower però hanno deciso di difendere la giovane influencer da questi – inutili – attacchi: c’è chi ha scritto che anche se veniva chiamato con un altro nome avrebbero avuto sempre da ridire, oppure anche chi ha voluto scrivere che “a quante persone si chiamano col tuo nome, ora perché Sofia ha chiamato suo figlio Thiago nessuno può usare questo nome?”.

Chiara Nasti però dovrebbe essere abituata a queste polemiche. Qualche giorno fa, anche Giulia De Lellis è intervenuta per difendere la sua collega.

Ed ha scritto sotto ad un post “(…) Può piacere o no, ma questo non vi dà il diritto di insultare lei in questo modo, tantomeno suo figlio che non è ancora nato! Mi chiedo che problemi avete…Pensate a migliore i vostri giorni che tanto i suoi non li peggiorate di certo (…)”.