Jennifer Lopez: furiosa per il video rubato

Jennifer Lopez sbotta sui social: La pop star furiosa dopo che nelle scorse ore è trapelato un video privato di lei e il marito Ben Affleck. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Jennifer Lopez è sicuramente una delle showgirl più amate al mondo. Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare del matrimonio tra la pop star e Ben Affleck, ma ad attirare l’attenzione dei fan è stato un duro sfogo della cantante. Il motivo? Qualcuno avrebbe postato in rete un video privato dei neo sposi.

Sono passati più di tre mesi dal giorno delle nozze tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due per l’occasione decisero di invitare solo i parenti e pochi amici intimi. Ma non solo, la coppia volendo un evento privato fecero firmare a tutti gli invitati un contratto di non divulgazione in merito a ciò che sarebbe capitato durante il matrimonio.

Purtroppo però, sembrebbe che qualcuno abbia trasgredito alle regole divulgando un video privato di Jlo e suo marito. Questo episodio ha fatto andare su tutte le furie la popstar, tanto da postare sul suo profilo Instagram un lungo sfogo spiegando l’accaduto ai fan.

Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Jennifer Lopez sbotta sui social “era un video privato”

Nelle ultime ore è tornato al centro dell’attenzione il matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Sono passati ormai più di 3 mesi dal giorno delle nozze, ma oggi sul web è esplosa una vera e bomba mediatica. Il motivo? Un invitato non avrebbe rispettato il contratto di non divulgazione vendendo un video privato sulla coppia.

Ovviamente questo episodio non è passato inosservato agli occhi dei due diretti interessati, tanto da costringere Jlo a postare sul suo profilo Instagram un lungo sfogo.

Nel video in questione si vede la pop star cantare un brano inedito al suo matrimonio e dedicarlo proprio all’attore. Peccato che questo bellissimo momento d’amore sarebbe dovuto rimanere privato, purtroppo però così non è stato e in pochi minuti ha fatto il giro del web.

La Lopez sul suo profilo Instagram ha confermato “Questo video è stato preso senza permesso. Punto. Chiunque sia stato, ha approfittato di un nostro momento privato“.

Jlo ha poi aggiunto “Questo è stato rubato senza il nostro consenso e venduto per denaro”. Ora non ci resta che aspettare che la legge faccia il suo corso, chissà se Jennifer Lopez riuscirà a scoprire chi ha violato la sua privacy. Voi cosa ne pensate?