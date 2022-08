GF, vi ricordate di Victoria? Eccola oggi e cosa fa: l’ex-concorrente del reality show si è fatta parecchio apprezzare dal pubblico.

Il pubblico sta tutto aspettando con trepidante attesa il ritorno del Grande Fratello Vip, che come di consueto alla metà di settembre darà vita alla sua nuova edizione, ancora timonata da Alfonso Signorini.

Prima della versione “vip”, molto seguita era invece la versione “nip“, che ha proprio lanciato il format del reality show; tra i tanti ex-concorrenti delle varie edizioni, vi ricordate di Victoria? Eccola oggi, la sua vita si è evoluta così.

GF: ricordate Victoria? Eccola oggi e cosa fa

Victoria Pennington ha preso parte alla terza edizione del Grande Fratello, andata in onda nel 2003 e che ha visto la partecipazione di tanti volti amati come Fedro Francioni, Angela Sozio e nomi ancora più celebri come Floriana Secondi (la vincitrice) e soprattutto Luca Argentero, entrato come barman e uscito poi come attore.

All’epoca 19enne, la ragazza americana riuscì a far breccia nel cuore del pubblico, tanto che nella classifica finale si piazzò seconda alle spalle proprio di Floriana, a un passo dalla vittoria. Victoria inoltre fu sotto i riflettori per la storia nata con Pasquale Laricchia, personal trainer 30enne all’epoca e noto per la sua comicità.

La storia è continuata poi per diversi anni dopo il reality show, anche se si è poi chiusa tra le polemiche; oggi, a differenza di Floriana o Luca Argentero, Victoria è lontana da riflettori, ma non ha di certo perso contatto col mondo dello spettacolo.

Stando a quanto riporta il sito chefinehafatto.com, la Pennington si definisce sul suo profilo Instagram (seguito da più di 3mila follower) una modella e una scouting di modelle; oggi, a 38 anni, pare non aver perso un briciolo di quella bellezza sfoggiata al reality show e, di sicuro, l’esperienza le ha anche dato un buon occhio per le giovani talentuose.

Dopo un primo matrimonio andato male, Victoria è ora sposata con Justin Chittam, con cui ha avuto anche due bellissimi bambini.