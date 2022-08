Flavio Briatore: davvero ha questo titolo di studio? Incredibile

Non tutti sono a conoscenza del fatto che Flavio Briatore ha davvero questo titolo di studio. Ecco quale corso ha frequentato l’imprenditore

Flavio Briatore è uno degli imprenditori italiani più famosi e conosciuti al mondo. Famoso per il suo carattere molto estroverso e per i suoi modi di fare che lo hanno reso ineguagliabile, è riuscito ben presto a risultare al centro del mondo dello spettacolo italiano. Ecco perché, infatti, spesso è protagonista di polemiche e curiosità da parte di riviste scandalistiche.

Briatore ha infatti una grandissima abilità nel risultare molto chiacchierato in tantissime occasioni e ha fatto di questo uno dei suoi punti di forza. Le sue abilità comunicative, infatti, hanno reso grande il personaggio; tuttavia, non tutti sono a conoscenza del fatto che Flavio Briatore ha davvero questo titolo di studio. Ecco quale corso ha frequentato l’imprenditore.

Ecco il titolo di studio che ha Flavio Briatore

Flavio Briatore è uno dei personaggi televisivi maggiormente conosciuti in Italia. Si tratta di una grande imprenditore che ha fatto fortuna grazie alla sua abilità finanziaria e manageriale, diventando presto un facoltoso uomo di successo conosciuto (e imitato) sia in televisione che nella vita reale.

Briatore è famoso, infatti, anche per essere stato uno dei dirigenti della Benetton in Formula Uno, nei temi gloriosi di Michael Schumacher. Ma a fare notizia fu anche la sua bellissima storia d’amore con Elisabetta Gregoraci, splendida showgirl e presentatrice con cui è stato sposato per molti anni.

Fu proprio Briatore a ricoprire un ruolo fondamentale nella vittoria dei due mondiali consecutivi di Schumacher nella Formula 1. Ma Briatore è stato un imprenditore che è riuscito a costruire il suo successo grazie all’enorme impegno e alle grandi abilità e conoscenze investite nel tempo con lo scopo di ottenere enormi risultati.

Uno dei suoi primi investimenti, infatti, fu un ristorante a Tribula, che non ebbe grandissimo successo e che finì con l’esito della sua chiusura. Tuttavia, Briatore non si è dato per vinto e ha continuato ad impegnarsi negli affari, questo grazie anche al suo titolo di studio che in molti non sapevano avesse.

Nonostante, come ammesso da lui stesso, Flavio Briatore venne bocciato due volte, l’imprenditore i rimboccò le maniche e riuscì ad ottenere il diploma di geometra. Nonostante le difficoltà, infatti, l’imprenditore è riuscito a raggiungere grande successo, diventando esempio di intraprendenza e fiducia nelle proprie capacità.