Una vita anticipazioni, Genoveva lo aiuterà? Ecco cosa succede nella nuova puntata in onda oggi, le trame s’infittiscono.

Anche oggi, prima della messa in onda, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, al consueto orario su Canale 5; la situazione ad Acaçias è pronta ad infiammarsi, e non soltanto perché Liberto ha rivelato ad Hortensia la verità su Pascual e Felipe e Dori si sono dichiarati.

Se i rapporti tra i quattro cambieranno sicuramente, non è certo come si evolverà la relazione fra David e Valeria ora che Rodrigo Lluch è arrivato in città; Genoveva riuscirà ad aiutarlo? Ecco le anticipazioni per la puntata di oggi, martedì 30 agosto.

Dopo mesi di ricerche da parte di Aurelio, Genoveva è riuscita a trovare Rodrigo e ad attirarlo in città; il chimico ha sorpreso Valeria e David intenti a scambiarsi effusioni in strada ed ora appare piuttosto vulnerabile.

Abile nel sfruttare queste situazioni, la Salmeron è pronta a giocarsi le sue carte; stando a quanto riportato dalle anticipazioni infatti, Genoveva fa un’offerta al chimico che potrebbe portare vantaggi ad entrambi.

Se lui gli consegnerà la formula del gas nervino da lui scoperta, lei lo aiuterà a riconquistare l’amore della moglie Valeria; uno scambio che non pare equo, ma che Rodrigo potrebbe accettare. Che deciderà di fare?

Oltre agli affari, Genoveva deve pensare anche alla sua vita privata; la dark lady insiste affinché Ignacio l’aiuti ad interrompere la sua gravidanza, ma il Quiroga appare molto restio a farlo, anche se la Salmeron sa essere molto convincente quando vuole…anche in questo caso, è pronta anche a ricattare il medico piuttosto che partorire il figlio di Aurelio.

Per quanto riguarda gli altri personaggi invece, Maruxina trova a sorpresa dei biglietti della lotteria all’interno delle riviste destinate ad Alodia; i biglietti potrebbero regalarle un viaggio a San Sebastian con l’alta società. Sapendo dell’accaduto, Alodia prova invidia per la sua domestica.