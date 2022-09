Deodorante per ambienti: fallo in casa e rimarrai scioccato

Sapevi che puoi ottenerlo facilmente e in maniera autonoma? Ecco come realizzare un deodorante per ambienti fatto in casa

La pulizia e l’igiene della casa è importantissima, ma ad aggiungere il tocco di classe in più è sicuramente il fatto che il proprio appartamento e le proprie stanze abbiano un odore gradevole. È una bellissima sensazione, infatti, quella di entrare nella propria stanza da letto, nella sala o in bagno ed essere accolti da fragranze e profumi gradevoli.

Oltre alla tipologia di detersivo e saponi che utilizziamo, a giocare un ruolo fondamentale in questo sono certamente i deodoranti per la casa. Si tratta di meravigliosi oggetti che diffondono buonissime fragranze in casa. Tuttavia, spesso questi hanno un costo troppo elevato, ma sapevi che puoi ottenerlo facilmente e in maniera autonoma? Ecco come realizzare un deodorante per ambienti fatto in casa.

Ecco come realizzare un deodorante per ambienti fatto in casa

Realizzare un deodorante per ambienti fatto in casa può essere un’attività molto semplice, poco dispendiosa e anche molto divertente. Creare oggetti direttamente nella propria casa, senza acquistarli nei negozi o in supermercati, può essere infatti una grandissima soddisfazione. Ma ecco qual è il procedimento da seguire.

Per ottenere il vostro deodorante per ambienti fatto in casa sarà necessario avere degli ingredienti specifici. Ecco quali sono:

1 contagocce ;

; 1 contenitore di vetro molto capiente e a bocca stretta;

di vetro molto capiente e a bocca stretta; 4 cucchiai di vodka ;

; Alcuni bastoncini di bambù;

di bambù; 30 gocce di essenza ;

; Mezza tazza di olio.

Per prima cosa è necessario prendere il contenitore e versarne all’interno la vodka e l’olio scelto (facendo attenzione a non scegliere l’olio d’oliva). Ora è necessario mescolare per bene e con grande attenzione.

Successivamente andranno inserite le 30 gocce di olio essenziale scelte. Se volete, potrete anche decidere di fare un mix di essenze, facendo attenzione a bilanciare il dosaggio.

Finito di mischiare per bene gli ingredienti, servirà inserire il composto nel contenitore con la bocca stretta. In questo modo, eviterete l’evaporazione del composto durante il tempo. A questo punto, inserite i bastoncini di bambù al suo interno e avrete un deodorante per ambiente fatto in casa immediatamente funzionante. Infine, è importante ricordare che i bastoncini di bambù devono essere girati una volta a settimana.