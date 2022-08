Sonia Bruganelli, sapete in cosa è laureata? Da non credere: ecco il percorso di studi fatto dalla moglie di Paolo Bonolis.

Dopo anni di lavoro dietro le quinte a livello di produzione, Sonia Bruganelli si è messa in mostra come opinionista al Grande Fratello Vip al fianco di Alfonso Signorini; anche per la prossima edizione è stata riconfermata e dunque, a breve, avremo modo di sentire i suoi commenti in diretta.

Ma sapete in cosa si è laureata la Bruganelli? Ecco il percorso di studi fatto dalla moglie di Paolo Bonolis, davvero da non credere: probabilmente non ve lo sareste mai aspettato, ma in realtà è molto attinente a ciò di cui si occupa.

Sonia Bruganelli, sapete in cosa è laureata? Da non credere

Ex-modella di fotoromanzi, fino a poco tempo fa il pubblico consceva Sonia per essere la moglie di Paolo Bonolis, con cui è sposata dal 2002 (con la relazione iniziata già dal ’97) e ha tre figli, Silvia, Davide e Adele.

Da anni è comunque attivissima nel mondo dello spettacolo, gestendo l’agenzia di scouting SDL, occupandosi tra le altre cose dei casting di Avanti un altro e Ciao Darwin, due programmi resi celebri proprio da suo marito.

Quanto al percorso di studi, la Bruganelli si è laureata in Scienze della comunicazione, che le ha permesso di avere una brillante carriera nel mondo dello spettacolo, oltre che in quello imprenditoriale. Infatti, ha ancheo diverse linee d’abbigliamento ispirate ai suoi figli e anche al programma Avanti un altro.

Oggi, a tutti gli effetti, Sonia ha comunque raccolto il gradimento di grandissima parte del pubblico, che ne ha apprezzato l’onestà e anche i commenti piuttosto “taglienti”.

Tra qualche giorno, ritornerà in studio ma questa volta al fianco di Orietta Berti, e non di Adriana Volpe; con la conduttrice c’è stata più che qualche “punzecchiata”, che hanno acceso ancora di più l’atmosfera all’interno del già movimentato reality show di Canale 5.