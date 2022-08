Elisabetta Gregoraci: la sorella Marzia è identica, incredibile!

Elisabetta Gregoraci, la sorella Marzia è identica a lei: l’avete mai vista? Ecco chi è, bellezza dirompente come la conduttrice.

Elisabetta Gregoraci è una delle vip più attive e amate del momento, seguitissima sui social e non solo; dopo la fine della relazione con Flavio Briatore e la partecipazione al Grande Fratello Vip, la conduttrice calabrese ha rilanciato la sua carriera, arrivando a diversi coinvolgimenti in progetti televisivi.

Superati i quarant’anni, la Gregoraci pare aver raggiunto una maturità professionale e non solo, mostrando spessissimo tutto il suo fascino; ma vi è mai capitato di vedere la sorella Marzia? Le assomiglia molto ed è davvero bellissima, eccola.

Elisabetta Gregoraci, la sorella Marzia è identica a lei: l’avete mai vista? Bellissima

La famiglia Gregoraci pare avere come caratteristica dominante la bellezza, considerando come Elisabetta (elogiata da tutti per il suo fascino) abbia una sorella stupenda che le assomiglia tantissimo.

I fan più attenti avranno notato Marzia sui social, dove commenta praticamente sempre le foto pubblicate dalla sorella; i follower spesso elogiano la bellezza di Elisabetta, ma vedendo anche Marzia non possono fare a meno di apprezzare anche la sorella.

Più piccola di Elisabetta, anche Marzia è molto attiva sui social e pubblica spesso scatti che rendono omaggio a tutta la sua bellezza; la somiglianza con la sorella è lampante, dai lineamenti del viso al colore dei capelli e all’acconciatura, fino al sorriso smagliante e luminoso.

Anche lei, come la sorella Elisabetta, ha un corpo davvero da sogno; più volte, con foto da quest’estate, ha mostrato ai quasi 100mila follower che la seguono la sua silhouette da urlo.

Quando decido di farsi immortalare insieme, le due sorelle Gregoraci sono quasi indistinguibili; in molti potrebbero scambiarle benissimo per gemelle, tanto grande è la somiglianza.

Al momento, pare che Marzia rimanga lontano dal mondo dello spettacolo, anche se come la sorella anche lei vanta un passato in tv; nel 2008 è stata infatti “meteorina” nel Tg4, allora condotto da Emilio Fede.