Scopriamo insieme in quanti riescono a risolvere questi test che vi proponiamo nel tempo indicato, confessatelo siete pochissimi!

Passare il nostro tempo in modo che la nostra mente si dedichi ad altro, invece che ai mille problemi che può avere ogni giorno da affrontare è un modo per aiutarla, perchè così si distrae e si rilassa, anche se può sembrare strano.

Noi oggi vi vogliamo proporre un rompicapo un po’ difficile ma siamo certi che vi impegnerete come sempre al massimo per risolverlo, quindi contiamo su di voi e vediamo in quanti trovano la soluzione.

Libri: riesci a sistemarli? Impossibile, prova

Come sempre, poi, state tranquilli, perchè vi forniamo sempre la soluzione alla fine dell’articolo ma anche degli aiutini che vi possono aiutare, ma come prima cosa in questo momento vi diciamo di guardare bene la fotografia che vi abbiamo mostrato.

Oggi il nostro test è principalmente a carattere matematico, quindi spremete le vostre meningi ed iniziate a ragionare su come possiamo rispondere, ovviamente possiamo giocare da soli oppure in coppia cona amici o colleghi.

In questo caso non abbiamo un limite di tempo per dare la risposta corretta, ci potete riuscire a fare dei calcoli in modo veloce? Iniziamo dicendo che abbiamo 3 bibliotecarie che devono sistemare i vari libri.

Per cercare di impiegare meno tempo, ovviamente, si dividono in quantitativo, ma viene mostrato sotto forma di frazioni, riuscite a capire quanto tempo impiegano in totale per sistemare tutto?

In questo caso se la matematica non è proprio il nostro forte diciamo che non è molto semplice per noi risolvere questo gioco, ovviamente il contrario se non abbiamo problemi in questa materia.

Ma a breve vi suggeriamo un trucco che vi aiuterà moltissimo nel risolvere questo test che vi abbiamo mostrato oggi e che effettivamente è un po’ complicato, si siamo stati cattivi lo ammettiamo.

Ovviamente il gioco di squadra semplifica sempre molto il tutto, noi vi suggeriamo un piccolo trucchetto, ovvero provate a tradurre tutti i valori all’unità, ad esempio in un’ora:

-Stefania da sola riesce a compiere 1/16 del lavoro

-Piera da sola riesce a compiere 1/48 del lavoro

-Maria da sola riesce a compiere 1/24 del lavoro