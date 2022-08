Milly Carlucci, ecco il bellissimo figlio manager: avete mai visto com’è diventato il piccolo della conduttrice?

Come ogni anno, Milly Carlucci si appresta ad essere di nuovo protagonista in tv; in autunno la conduttrice sarà impegnata con Ballando con le stelle, mentre in primavera con Il Cantate Mascherato, anch’esso ormai diventato una presenza fissa nel palinsesto Rai.

Passano gli anni, ma la Carlucci resta sempre una garanzia; di certo sono passati gli anni anche per suo figlio, che da bambino è cresciuto ed è diventato un brillante manager. Lo avete mai visto? Eccolo, è davvero bellissimo.

La Carlucci è da tantissimi anni sposata con l’ingegnere Angelo Donati, con cui ha formato una meravigliosa famiglia; la primogenita della coppia è Angelica, Donati nata nell’86 e che dopo la laurea ad Oxford ha deciso di lavorare per ll’azienda di famiglia.

Il secondo figlio della coppia è appunto Patrick, che come la sorella ha deciso di formarsi studiando all’estero; dopo la laurea ottenuta alla Regent’s University di Londra ( in Master in strategia e innovazione, col pieno dei voti) ha deciso di fermarsi a vivere nella capitale britannica, dove ha un’ottima posizione come manager per un’azienda che lo tiene davvero molto impegnato.

La conduttrice è molto orgogliosa di suo figlio, tanto che più volte nel corso di varie interviste ha espresso tutta la sua gioia per l’esperienza fatta dal figlio, dagli studi all’estero all’esperienza lavorativa nella capitale britannica.

Come riporta il sito kontrokultura.it, pare che il ragazzo sia molto riservato e non ami stare troppo sotto i riflettori, un po’ come suo papà Angelo; pare che l’impegno in tv della Carlucci basti per tutta la famiglia!

Di certo, anche se lontano, Patrick sosterrà la mamma così come lei ha sempre fatto con lui; anche questa nuova edizione di Ballando con le stelle si preannuncia scoppiettante, con tante nuove stelle pronte a mettersi in gioco in pista.