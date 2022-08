Scopriamo insieme una ricetta, non veloce ma velocissima per realizzare un buon dolce anche all’ultimo momento!

Come sapete ci piace sempre darvi delle ricette che vi permettono di realizzare ottime pietanze ma senza occupare troppo tempo della vostra vita dietro ai fornelli, come in questo caso.

La velocità con il quale andremo a realizzare questo dolce è incredibile, statene certi, ma il risultato vi lascerà senza parole completamente, quindi non ci dilunghiamo troppo e capiamo cosa ci serve e come si realizza.

Dolce pronto in 5 minuti? Si ecco come

La cosa principale per realizzare questo dolce è avere in casa una barretta di cioccolato, indipendentemente dal gusto, potete anche unire vari cioccolati, l’importante è che il peso totale sia quello della barretta, ovvero 150 grammi, in questo modo possiamo realizzare un dolce per 3 persone.

Non serve nulla di particolare, oltre un po’ di tempo in frigorifero, ma ecco la lista degli ingredienti: