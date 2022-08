Sophia Loren: ecco dove vive la regina del cinema italiano!

Sapevi dove vive Sophia Loren? La regina indiscussa e storica del cinema italiano ha una villa da sogno. Eccola!

Ci sono personaggi che restano nel cuore della gente per sempre grazie ad un meccanismo che si scatena creando un forte legame emotivo nei confronti di chi, anche indirettamente, ha potuto assistere a parte della loro vita. È certamente questo il caso della straordinaria Sophia Loren, meravigliosa attrice che, ancora oggi, porta in alto il nome del cinema italiano nel mondo.

La splendida attrice ha infatti conquistato il pubblico televisivo e cinematografico grazie alla sua bravura e bellezza. Per molti anni, infatti, è stata considerata una delle donne più belle al mondo, al pari dell’indimenticabile Marilyn Monroe. Nonostante sia stata sempre molto in vista, non tutti sono a conoscenza di alcuni dettagli della vita privata dell’attrice italiana. Sapevi dove vive Sophia Loren? La regina indiscussa e storica del cinema italiano ha una villa da sogno. Eccola!

Ecco dove vive Sophia Loren

Quando si pensa alle leggende del cinema italiano e internazionale, di certo non si può non menzionare l’incredibile Sophia Loren. Oltre ad essere una delle attrici e showgirl più apprezzate nella storia del mondo dello spettacolo italiano, la Loren è stata anche il simbolo delle attrici italiane della sua generazione, conquistando un posto nel cuore delle persone.

L’attrice ha infatti interpretato ruoli di successo, recitando in film da oscar e che, negli anni, sono diventati dei veri e propri cult del cinema mondiale. Memorabile, inoltre, la premiazione durante la notte degli Oscar, dove la splendida Sophia Loren consegnò personalmente la tanto ambita statuetta nelle mani di Roberto Benigni, per il film “La vita è bella”.

Ma oltre ai suoi splendidi film, come La ciociara, Matrimonio all’italiana e, il più recente, La vita davanti a sé, Sophia Loren si distingue per il suo buon gusto. Non tutti, infatti, conoscono la vita privata della splendida attrice e la casa in cui abita. Ecco dove vive Sophia Loren.

L’abitazione di Sophia Loren è Villa Sara, una splendida e grandissima villa realizzata in stile settecentesco, abitata in precedenza dai marchesi Gabrieli. Il palazzo è all’interno del Parco dell’Appia Antica, a Roma, e comprende circa 10mila metri quadrati e un loft di circa 500 metri quadrati.

Si tratta, dunque, di un edificio storico che ha vissuto grandi epoche e ha ospitato marchesi e nobili di grande fattura. All’interno, infatti, la casa è ricca di dipinti e affreschi direttamente sulle pareti e in totale si possono contare circa 50 stanze.