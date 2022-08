Giancarlo Magalli: avete mai visto la figlia? E’ un sogno!

Giancarlo Magalli, avete mai visto la figlia? E’ davvero un sogno! Ecco chi è la figlia del noto conduttore Rai.

Dopo la questione con Adriana Volpe, Giancarlo Magalli si è allontanato progressivamente dal mondo dello spettacolo; per questa stagione televisiva, pare proprio che resterà in attesa di qualche nuovo progetto.

Magalli resta comunque un conduttore noto, vista la sua lunghissima carriera in Rai; ma avete mai visto la figlia? Ecco chi è, è davvero bellissima ed è anche molto seguita sui social.

Giancarlo Magalli, avete mai visto la figlia? E’ davvero un sogno, bellissima

L’ex-conduttore de I Fatti Vostri si è sempre mostrato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, così come pare essere molto geloso (come riporta il sito ogmag.net) della figlia Michela, tanto da darne prova durante uno scherzo organizzato da Le Iene.

Sua figlia Michela, comunque, ha conquistato davvero tutti quanti con la sua bellezza dirompente; seguitissima sui social, dove lavora come influencer nel mondo della moda, la ragazza è apparsa anche in tv in un’intervista col padre a Vieni da me.

Classe ’94, Michela è nata a Roma dalla relazione del celebre conduttore con Valeria Donati, sposata in seconde nozze ma da cui ha poi divorziato diversi anni fa, nel 2008.

Durante l’intervista al programma di Caterina Balivo, il conduttore (sempre come si legge ha confessato di essere molto protettivo nei confronti della figlia, che per lavoro si espone continuamente anche come modella.

“Non mi piace vederla sui social, soprattutto in quelle pose provocanti” ha rivelato Magalli, con la figlia che gli ha risposto scherzando che deve essere un po’ più social.

“Papà, devi essere più social: ti faccio un corso di selfie!” ha scherzato Michela davanti alla Balivo. Al momento, sui social, la ragazza vanta quasi 40mila follower, una data che è destinata ad aumentare; chissà che magari, un giorno, oltre ad affermarsi come influencer potrebbe anche intraprendere una carriera da conduttrice sulla scia del padre.