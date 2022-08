Giancarlo Magalli: la figlia è un sogno, eccola

Non tutti conoscono la figlia dello storico conduttore Rai, Giancarlo Magalli. Ecco chi è la donna con una bellezza da sogno

Giancarlo Magalli è uno dei conduttori più apprezzati e popolari della televisione italiana. Divenuto famoso negli anni ’80, il presentatore è ricordato soprattutto per la conduzione del suo storico programma mattutino, che andava in onda tutti i giorni su Rai 2, I Fatti Vostri.

Conduttore e abilissimo presentatore, Giancarlo Magalli è stato spesso al centro delle polemiche e del gossip per via di numerosi battibecchi con la sua collega, Adriana Volpe. Non tutti, però, hanno informazioni sulla vita privata del conduttore. Conoscete la figlia dello storico presentatore Rai? Ecco chi è la donna dalla bellezza da sogno.

Ecco chi è la figlia di Giancarlo Magalli

Non tutti sanno che il famoso e popolare presentatore, Giancarlo Magalli, ha una splendida figlia. Si tratta di Michela Magalli, splendida ragazza 23 enne con capelli e occhi scuri e meravigliosi. Michela è venuta alla luce dalla relazione tra Valeria Donati e, appunto, Giancarlo Magalli.

La ragazza è molto attiva sui social e ha infatti un account Instagram molto seguito. Dal carattere molto forte e deciso, Michela è stata spesso accostata a suo padre Giancarlo. Tuttavia, sia Michela che la secondogenita del presentatore sono sempre state lontano dalla tv e dal mondo dello spettacolo a cui fa parte il papà Magalli.

I due sono molto legati e spesso si incontrano per una lunga chiacchierata o per passare un po’ di tempo insieme. Dalla bellezza sconvolgente, Michela Magalli ha molti tratti di suo padre e le sue foto su Instagram sono spesso inondate di like e commenti molto positivi.

Oggi Michela vorrebbe entrare a far parte del mondo della moda e, nel suo, ha già iniziato una piccola carriera come fashion blogger proprio sulla sua pagina Instagram. La ragazza, infatti, spesso pubblicizza o mostra prodotti di bellezza e indumenti alla moda, dimostrando grande passione e abilità per questo settore.

Sono nell’ultimo periodo, inoltre, Michela ha deciso di concedersi un servizio fotografico molto apprezzato, certamente anche da suo padre Giancarlo. Resterà quindi da vedere se la splendida Michela proseguirà con l’intento di lavorare nel mondo della moda o proverà a calcare le orme del padre in tv.