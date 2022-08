Alessandro Borghese: svelato chi paga il conto a 4 ristoranti, wow!

In tutti ce lo siamo chiesti mentre guardiamo il programma. Ora è stato svelato chi paga il conto a 4 ristornanti, condotto da Alessandro Borghese

Negli ultimi anni i programmi si è assistiti ad un vero e proprio boom dei programmi di cucina in Italia. Sarà che la cucina italiana è tra le più amate e apprezzate al mondo, ma sembra che nel nostro Paese ci sia una vera e propria sorta di predilezione per il cibo buono.

Dunque, non è affatto un caso se uno dei programmi culinari più famosi “4 ristoranti”, abbia raggiunto un enorme successo. Amato e seguito da milioni di telespettatori italiani, in tanti ci siamo fatti la stessa domanda. Ma ora finalmente è stato svelato chi paga il conto a 4 ristoranti di Alessandro Borghese.

Ecco chi paga il conto a 4 ristoranti di Alessandro Borghese

4 ristornanti è uno dei programmi culinari più amati e apprezzati in assoluto. Viaggiare tra le regioni e le città italiane alla scoperta dei migliori ristoranti è un intrattenimento molto gradito al pubblico. Inoltre, la simpatia di Alessandro Borghese sembra essere l’ingrediente perfetto per ottenere un programma da invidiare.

Ristoranti meravigliosi e caratteristici, cibo buonissimo, ingredienti di qualità e pasti più che abbondanti. Tutto perfetto, vero. Ma chi paga? Chi, almeno una volta guardando una puntata non se l’è chiesto? In questo articolo ti spieghiamo chi paga il conto a 4 ristoranti di Alessandro Borghese.

Chi non conosce o non hai mai visto il programma deve sapere che si tratta di un format molto semplice. Vengono scelti 4 partecipanti di una determinata zona del Paese, i quali presentano un’offerta culinaria simile tra loro. Vince chi fa più punti, assegnati dai partecipanti stessi (oltre che da Borghese) dopo aver mangiato in ognuno dei ristoranti (da qui il nome del programma).

Tuttavia, dato che il costo della cena o del pranzo è uno dei fattori chiave per il voto finale ci chiediamo: “Ma chi paga?”. A svelare l’arcano è stato Ruggero Mignini, ex partecipante e titolare della Croisette di San Benedetto del Tronto.

Dalle parole dello chef, infatti, si capisce che a pagare la cena è lo stesso proprietario del locale. Nell’intervista ad Urban Post, infatti, ha affermato: “Quella sera nel mio ristorante la clientela era quasi tutta invitata. Chi partecipava era nostro ospite”.