Raimondo Todaro: il fratello è completamente diverso da lui, eccolo

Raimondo Todaro, il fratello è completamente diverso da lui: avete mai visto chi è il parente del noto ballerino e maestro? Eccolo.

Dopo tantissimi anni come ballerino professionista di Ballando con le stelle, Raimondo Todaro lo scorso anno si è cimentato nell’avventura come maestro nella scuola di Amici.

Nel corso della scorsa edizione, Todaro si è messo in mostra, partecipando alla fine alla fase serale in squadra con Lorella Cuccarini; anche nella prossima edizione sarà protagonista nella scuola, ma avete mai visto suo fratello? E’ completamente diverso da lui.

Nato nell’87 a Catania, Todaro ha vissuto fino ai 16 anni in provincia di Verona, dove sin da bambino ha coltivato la passione per la danza; al suo fianco anche il fratello Salvatore, che proprio come Raimondo ha intrapreso una carriera da ballerino professionista.

Oltre che al forte legame di parentela, i due sono dunque legati anche dalla passione della danza, tanto che insieme hanno aperto una scuola di danza nella loro terra natale, Misterbianco (comune in provincia di Catania).

A differenza del fratello Raimondo, sebbene il talento non gli manchi, Salvatore preferisce stare lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, impegnandosi nel gestire proprio la scuola Sensei Sicilia.

I due (come riporta nuovecanzoni.com) sono davvero uniti e, questo, influisce positivamente anche nella scuola che hanno insieme; davvero fortunati dunque quegli abitanti siciliani che hanno la possibilità di recarsi nella scuola dei Todaro.

Nel corso degli ultimi anni, la vita di Raimondo è entrata sicuramente in una nuova fase; dopo la rottura con Francesca Tocca è ritornata la fiamma e così i due hanno ripreso il rapporto, ritrovandosi come colleghi anche ad Amici.

L’arrivo nella scuola di Maria De Filippi è stato un grande cambiamento per il ballerino, che dopo tantissimi anni ha deciso di lasciare il programma di Milly Carlucci per tuffarsi nell’altra avventura targata Mediaset.