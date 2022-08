Giorgio Manetti in perfetta forma, ma è davvero lui? L’ex-cavaliere di Uomini e Donne ed ex di Gemma Galgani sorprende tutti.

Nel giro di un paio di settimane Uomini e Donne tornerà di nuovo in onda, come di consueto, con la nuova edizione, pronta a presentare al pubblico tante nuove storie d’amore.

Protagonisti saranno sicuramente anche volti noti del parterre del trono over, da Armando Incarnato a Ida Platano, passando ovviamente per Gemma Galgani; non ci sarà invece, come ormai da tempo, il suo ex Giorgio Manetti, che nel frattempo però sorprende tutti mostrandosi in perfetta forma.

Giorgio Manetti in perfetta forma, è davvero lui? Il fisco smagliante dell’ex-cavaliere

Giorgio Manetti è ormai assente dal dating show di Maria De Filippi da diverso tempo; dopo la fine della storia con la dama torinese si è dedicato ad altro, allontanandosi dal mondo della tv per focalizzarsi ad esempio sulla recitazione.

In una recente intervista col settimanale Nuovo TV (riportata dal sito Gossip e TV) Manetti (anche in risposta a quanto detto in precedenza da Gemma), ha rivelato come si senta molto fortunato perché la sua è una bellezza del tutto naturale.

Smentite dunque le voci su un suo possibile ricorso alla chirurgia estetica; a quanto pare, l’ex-cavaliere si manterrebbe in forma smagliante a 66 anni grazie all’ausilio di una buona dieta.

“Il Gabbiano” infatti inizierebbe la giornata con una tazza di tè oppure una tisana, accompagnando con tantissima frutta, consumata anche per tutto il resto della giornata; pare arrivi a mangiare due mele, una banana e circa 7-8 arance.

Nella sua dieta, pare non ci sia spazio né per la pasta, né per i formaggi, i salumi e i dolci; inoltre, l’alimentazione viene accompagnata da un’attività fisica costante, fatta di circa una decina di chilometri al giorno.

Piccolo retroscena: Manetti ha svelato di non aver mai utilizzato il dopobarba, né tanto meno di far uso di creme idratanti, tranne saltuariamente per mani e gambe (ma solo con la pelle secca).