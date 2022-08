Un passo dal cielo 7: tutte le novità in anteprima

Un Passo dal Cielo 7: stanno per iniziare le riprese della fiction che va in onda sulla Rai. Andiamo a vedere tutte le novità presenti.

Stanno per iniziare le riprese della settima stagione di Un Passo dal Cielo, la celebre fiction che andrà in onda sulla Rai.

Ma ci si dovrà abituare all’idea di dover dire addio ad uno dei protagonisti: infatti, il capo ispettore Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti, lascerà la serie.

Era stato proprio lui a prendere il posto di un altro grandissimo attore, Terence Hill, che dopo poche stagioni aveva deciso di lasciare per buttarsi dentro ad un’altra fiction.

Quello che sappiamo è che in ogni caso, il capo ispettore ha subito la perdita della moglie Emma (Pilar Fogliati) e per questo motivo aveva lasciato la forestale per collaborare con il commissario di polizia, Vincenzo Nappi, interpretato da Enrico Ianniello. Alla fine della sesta serie però decide di andarsene in Slovenia, in memoria, proprio, della sua defunta moglie.

Un Passo Dal Cielo 7: ecco tutte le novità

Chi prenderà, dunque, il posto del personaggio interpretato da Daniele Liotti? In realtà nessuno, ma sappiamo che il nuovo protagonista della settima stagione sarà Enrico Ianniello, che fa parte del cast fin dalla primissima, ovvero dal 2011.

Ci saranno anche due new entry: Marco Rossetti, volto noto della Rai per aver interpretato Damiano Cesconi nella fiction Doc – Nelle Tue Mani (con protagonista l’attore Luca Argentero); e Leonardo Pazzagli, che ha fatto parte a diverse fiction, come ad esempio Che Dio ci Aiuti, Pezzi Unici, Fedeltà.

La protagonista femminile invece sarà Giusy Buscemi, che nella serie di rai 1 interpreta Manuela Nappi. Le riprese dovrebbero iniziare a fine agosto 2022, mentre la sua messa in onda dovrebbe per la prossima primavera.

Inoltre, le riprese della settima stagione della fiction verranno effettuate nello stupendo paesaggio delle Dolomiti bellunesi.

Più precisamente, il tutto sarà ambientato tra Cortina d’Ampezzo e Auronzo di Cadore. Ancora una volta, sarà il lago di Mosigo a fare da cornice, in quanto è qui che è presente la stazione di polizia.

Si dovrà aspettare ancora molto per scoprire cosa ha in riserbo per tutti i suoi fan questa nuova stagione.