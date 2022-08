Un Posto al Sole: l’attore di Nunzio svela tutto in anteprima

Un Posto Al Sole: Vladimir Randazzo che nella soap opera interpreta Nunzio Cammarota racconta cosa succederà al suo personaggio.

Un Posto al Sole è una delle soap opera più longeve della nostra televisione. E qualche settimana fa tutto il cast si unito al dolore per la perdita di una delle sue protagoniste: è venuta a mancare, infatti, Carmen Scivittaro, che interpretava Teresa Diacono.

Non si sa ancora se all’interno della fiction verrà menzionata o meno, ma dato anche l’affetto delle persone a casa che lo guardavano si presuppone di si.

In ogni caso, Un Posto Al Sole riprenderà il suo consueto appuntamento lunedì 29 agosto. E il giovane attore Vladimir Randazzo ha rilasciato una lunga intervista a TvMia in cui parla proprio del suo personaggio, Nunzio Cammarota e cosa succederà in futuro.

Nelle ultime puntate, Nunzio sembrava essere disperato per la partenza della sua fidanzata Chiara Petrone. E il ragazzo pur di non rinunciare a lei si è mostrato disposto veramente a tutto, anche assumere un investigatore privato.

Un Posto al Sole: Vladimir Randazzo racconta cosa succederà a Nunzio e Chiara

Randazzo ha accennato che “Per amore si fa di tutto. Nunzio rifiuterà i consigli di chi gli dice di rinunciare a Chiara. E va dritto come un treno, inizierà a cercarla”.

C’è una certa somiglianza con il suo personaggio, come racconta nel corso della sua lunga intervista. Infatti, il giovane attore ha dichiarato che “Come lui sono temerario, non mi spavento, non ho paura dei giudizi di chi mi sta intorno. Ed è per questo che capisco bene Nunzio, non si arrende ed è determinato a ritrovare Chiara”.

L’interprete di Nunzio ha anche affermato che rivedremo nella soap opera di Rai 3 i due giovani protagonisti e che la loro storia terrà ancora incollate moltissime persone alla televisione.

Non si è potuto sbilanciare molto su cosa accadrà ai due protagonisti, ma basterà solamente guardare Un Posto Al Sole, dal lunedì al venerdì per vedere cosa succederà.

Questo, però, non è l’unico impegno lavorativo per Vladimir Randazzo: infatti, l’attore farà parte del cast di una fiction. Si tratta di Storia di Riscatto, che presto si potrà vedere su Canale 5.

Siete curiosi di sapere come andrà a finire tra Nunzio e la sua fidanzata Chiara? Non resta che scoprirlo, guardando Un Posto al Sole, che da lunedì 29 agosto riprenderà con le nuove puntate.