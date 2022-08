Mara Venier: ecco la bellissima figlia Elisabetta oggi

Non tutti sanno che Mara Venier ha una figlia, Elisabetta Ferracini, volto noto di Rai 1. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Forse, non tutti sanno che la regina della domenica di Rai 1, Mara Venier, ha due figli: la primogenita, Elisabetta Ferracini, che è anche lei un volto noto a tutti soprattutto per aver condotto, sempre sulla Rai, un programma per ragazzi, e Paolo, nato dall’amore con Pier Paolo Capponi.

Cerchiamo si scoprire qualcosa in più sulla figlia di Elisabetta Ferracini. La figlia della conduttrice della tv è nata il 3 ottobre del 1968, dall’amore con l’attore Francesco Francini.

Ha debuttato come attrice nel 1991 nella serie televisiva di Italia 1 Chiara e Gli Altri, mentre nel 1992 ha recitato nella fiction Italia chiamò.

Qualche anno dopo ha condotto insieme ad uno dei più grandi presentatori della tv italiana, Pippo Baudo, il programma del sabato sera di Rai 1 Tutti a casa e Sanremo Giovani.

Mara Venier: tutto sulla figlia Elisabetta Ferracini

Dal 1994 diventa un punto fermo per la tv dei giovani: accanto a Mauro Serio ha presentato su Rai 1 Solletico fino al 1997.

Elisabetta Francini è stata testimonial pubblicitaria di alcuni giochi tratti da cartoni animati, mentre nel 1995, al fianco di Ciro Tortorella presenta Lo Zecchino D’Oro.

Qualche anno dopo, dal 2000 al 2002 ha condotto anche Domenica In, mentre nel 2004 ha fatto parte dello staff di Quelli che il Calcio.

La figlia di Mara Venier, nel 2012, ha presentato un programma tutto suo, dal titolo Vado a casa di Elisabetta, mentre l’anno successivo è apparsa nuovamente su Rai 1, in un episodio della serie televisiva Un Caso di Coscienza.

Mara Venier ha avuto la figlia molto giovane all’età di 17 anni. In una vecchia intervista, la conduttrice di Domenica In ha rivelato “Sono diventata mamma a diciassette anni, è stata una gioia grandissima ma non ero matura.

Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di cinquanta e poi sessantasei. Con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta”.

I fan di Elisabetta Ferracini bramano per un suo ritorno in tv ed in molti la vorrebbero vedere accanto alla madre, Mara Venier.