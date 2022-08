Elisabetta Gregoraci partecipa alla sua festa, incredibile!

Sempre presente presso eventi di vita mondana, Elisabetta Gregoraci ha voluto rigenerarsi nella tranquillità della famiglia.

Se parliamo di divertimento e mega party sulla spiaggia, Elisabetta Gregoraci è sicuramente da considerarsi un’esperta del settore. L’ex moglie di Flavio Briatore ha appreso dal marito l’arte del divertimento e del coinvolgimento con il pubblico. Non a caso la coppia vanta la proprietà di diverse discoteche, alberghi e locali in tutto il mondo.

Il suo carattere esuberante ed allegro è apparso evidente all’interno della casa del Grande Fratello Vip, occasione in cui la modella ha potuto sfoderare tutto il suo fascino per poter conquistare la fiducia dei telespettatori. Eppure, nonostante sia abituata alla caotica vita mondana, talvolta Elisabetta sente la necessità di rigenerarsi nella tranquillità famigliare della sua amata terra. A questo proposito, l’ex moglie dell’imprenditore è rincasata per festeggiare un giorno molto particolare.

Elisabetta Gregoraci festeggia insieme alla nonna!

La modella e conduttrice ha sempre mostrato un amore profondo per la sua famiglia. Nel 2011 un evento tragico travolse Elisabetta Gregoraci: la madre Melina scomparve prematuramente a causa di un tumore. Fu proprio sua nonna Elisabetta – dalla quale ha preso il nome – a starle vicino in modo da aiutarla a superare una tale perdita.

E’ proprio la nonna di Elisabetta la protagonista indiscussa dei social media negli ultimi giorni, la Gregoraci infatti è rincasata nella terra natia – in Calabria – per festeggiare il compleanno di nonna Elisabetta: la donna ha compiuto ben 101 anni, un traguardo incredibile e documentato sui social con foto e Instagram stories.

“Sono super felice, sto andando a festeggiare la mia super nonnina Elisabetta” – ha comunicato l’ex moglie di Briatore – “Pensate oggi compie 101 anni, stiamo andando con tutta la famiglia a festeggiarla!”. In occasione del compleanno della nonna, la Gregoraci ha sfoggiato un elegantissimo vestitino rosso, abbinato ai colori indossati dall’incredibile Elisabetta senior.